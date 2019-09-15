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Сноуден рассказал, что побудило его опубликовать секретные материалы

14:58 15.09.2019
Эдвард Сноуден. Стоп-кадр видео
Сюжет: Скандал вокруг Эдварда Сноудена

Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден в мемуарах "Личное дело" (Permanent Record) объяснил причины, сподвигнувшие его на публикацию секретных документов американских спецслужб. 

"Конституционная система функционирует в целом, только если все три ее ветви работают как положено. Когда все три не только перестают работать, но перестают сознательно и координированно, результатом становится культура безнаказанности. Я понял, что был ненормальным, воображая, что Верховный суд, или конгресс, или президент Обама, дистанцирующийся от администрации Джорджа Буша — младшего, когда-либо привлекут к ответу разведсообщество — за что бы то ни было", — приводит цитату из книги РИА Новости.

"Пришло время принять тот факт, что разведсообщество ставит себя выше закона, а учитывая, насколько разрушена система, оно право в этом. Разведсообщество поняло правила нашей системы лучше, чем люди, создавшие ее, и использовало это знание в своих целях. Они "хакнули" Конституцию", — убежден Сноуден.

По его мнению, единственным адекватным ответом на преступление подобного масштаба было обнародование секретных программ.

"Полное раскрытие аппарата массовой слежки, не мной, а средствами массовой информации — по сути, четвертой ветвью американской власти, защищенной биллем о правах, — это был единственный ответ, адекватный масштабу преступления", — пояснил Сноуден свое решение.

Сноуден в июне 2013 года передал газетам Washington Post и Guardian ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Он вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву, где некоторое время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево.

Россия предоставила Сноудену временное убежище сроком на год при условии, что он прекратит свою деятельность против США. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, который позволяет ему путешествовать не только по России, но и за ее пределами. В январе 2017 года вид на жительство Сноудену был продлен до 2020 года.

Темы: Скандал вокруг Эдварда Сноудена
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Комментарии читателей
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15.09.2019, 20:47
Гость: вспомнилось

Джордж Орвэл в своем эссе , Англичане" одной из характерных черт английского национального характера назвал "глубочайший, чуть ли не рефлекторный патриотизм". Это относится ко всем англосаксам. Поэтому тут предатели по общему правилу не водятся. Сноуден усмотрел угрозу национальной безопасности США в культуре безнаказанности, в опасностях, которые создает разведсообщество для конституционного строя или системы, основанной в числе прочего на принципе разделения властей, системе сдержек и противовесов, имеющей целью недопущение узурпации гос.власти. И заявил о том способом, который нашел возможным.
15.09.2019, 20:34
Гость: Хм!

Можно подумать, что тебя как-то в твоей жизни конкретно касается тоталитаризм и диктатура власти.
Человек, которому не западло называть свою родину прозвищем, используемым её недругами, обыкновенно по жизни ничего из себя не представляет. Просто пустое место, один гонор.
Езжай жить за бугор, коли тебе здесь дышать невозможно. И нам без таких лучше, и тебе там живо покажут настоящую свободу и демократию. Ездили уже такие же вроде тебя, потом много рассказывали о своих впечатлениях.
15.09.2019, 16:54
Гость: вопрос

А ты,чо? Жил когда-то в системе "сдержек и противовесов" и знаешь ее изнутри, или так? ...
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