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Еврокомиссия подготовит меры по борьбе с «российской дезинформацией»

06:59 18.09.2019
Фото с сайта wikipedia.org
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Европейская комиссия до конца октября подготовит доклад, в котором предложит пакет мер по противодействию Евросоюза дезинформации, поступающей извне, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление европейского комиссара по вопросам безопасности Джулиана Кинга в ходе дебатов на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

"Этот кодекс не будет иметь ничего общего с цензурой, ничего общего с созданием "министерства правды". Речь не идет о том, чтобы указывать, какие деятели политической оппозиции хорошие, а какие плохие. Речь идет лишь о том, чтобы высветить политические дебаты, обеспечить систему транспарентности", - в частности, заявил Кинг

По его утверждению, "объем дезинформации из прокремлевских источников" увеличился вдвое по сравнению с тем, что было год назад. Еврокомиссия готовит ряд мер, которые составят "кодекс поведения" ЕС по противодействию дезинформации.

Он сообщил, что будут предложены законодательные акты о политической рекламе и ясных правилах финансирования политических партий. Будет усилена координация стран Союза в реагировании на дезинформацию и кибератаки.

Депутаты парламентского большинства в своих выступлениях утверждали, что главный источник дезинформации и вмешательства в европейский демократический процесс - это Россия, а также Китай, Иран "и другие авторитарные режимы" и даже "реакционные силы США".

В свою очередь представители крайне правых, националистических и популистских партий призывали не искать внешнего врага в лице России и заявляли, что причина их успехов на выборах - не "российское финансирование", а изменение настроений в европейском обществе.

Первоначально планировалось по итогам дебатов уже в четверг принять соответствующую резолюцию Европарламента, но потом голосование по ней перенесено на октябрьскую сессию.

Темы: Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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18.09.2019, 15:03
Гость: Мамба

На Украине всё на уровне России. Всё кристально чисты. А вот в Европе все лгуны и взяточники. Поэтому все и бегут из Европы в Россию и на Украину.
18.09.2019, 14:02
Гость: Мамамбе

Совершенно верно. Ты абсолютно прав. По сравнению с западом и твоей Украиной, Россия просто образец честности.
18.09.2019, 13:30
Гость: Мамба

Россия отличается своей честностью. Честны не только российские журналисты. Кристально чисты полицейские, ГИБДД, прокуроры, судьи, депутаты, чиновники. А в ЕС - наоборот. Всё построено на лжи. Всё лгуны, взяточники, коррупционеры. Поэтому все из ЕС мечтают жить в России, рвутся туда.
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