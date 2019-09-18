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Саудовская Аравия показала обломки ракет, атаковавших месторождения

23:27 18.09.2019

Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру. Министр заявил, что это части иранских беспилотников Delta Wing.


Стоп-кадр из видео в YouTube

«Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном»,— сказал Турки аль-Малки на пресс-конференции.

По его словам, показанные ракеты применяет Корпус стражей исламской революции. Всего для атаки применялись 25 беспилотников и ракет. По мнению министра, йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность, чтобы скрыть причастность Ирана, пишет «Коммерсант».

14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.

Темы: Саудовская Аравия
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 02:19
Гость: Смешно!

В России тоже все делается для блага народа, вот пенсионный возраст повысили в качестве доказательства. И дальше будут заботиться.... А железяк можно найти любых, с любыми названиями из разных стран
19.09.2019, 00:53
Гость: Олег

Американцы тоже во времена Хусейна какими-то там пробирками с доказательствами трясли. И хз, что там у них было на самом деле. И хз, что там есть на самом деле сейчас в руках у арабов.
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