Саудовская Аравия показала обломки ракет, атаковавших месторождения

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Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру. Министр заявил, что это части иранских беспилотников Delta Wing.



Стоп-кадр из видео в YouTube

«Атака осуществлялась с севера и, без сомнения, была организована Ираном»,— сказал Турки аль-Малки на пресс-конференции.

По его словам, показанные ракеты применяет Корпус стражей исламской революции. Всего для атаки применялись 25 беспилотников и ракет. По мнению министра, йеменские повстанцы хуситы взяли на себя ответственность, чтобы скрыть причастность Ирана, пишет «Коммерсант».

14 сентября беспилотники напали на объекты крупнейшего нефтедобытчика в мире Saudi Aramco. Из-за атак добыча нефти в стране сократилась на 50%. Ответственность за нападение на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии взяли на себя повстанцы из Йемена. Иран отвергает, что имеет отношение к атаке.