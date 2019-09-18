Армия США приведена в боевую готовность для защиты Саудовской Аравии

16:31

Войска США приведены в боевую готовность для защиты своих союзников, но при этом не желают ни с кем воевать, заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, это было сделано после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Presstv.

Пенс также заявил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны США, но согласен с госсекретарем Майком Помпео, который ранее обвинил Иран в нападении. При этом Трамп уточнил, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой.