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Армия США приведена в боевую готовность для защиты Саудовской Аравии

16:31 18.09.2019
Фото с сайта pixabay.com
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Войска США приведены в боевую готовность для защиты своих союзников, но при этом не желают ни с кем воевать, заявил вице-президент США Майк Пенс.

По его словам, это было сделано после атак на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии, сообщает Presstv.

Пенс также заявил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.

Напомним, Дональд Трамп ранее заявлял, что не обещал Саудовской Аравии защиту со стороны США, но согласен с госсекретарем Майком Помпео, который ранее обвинил Иран в нападении. При этом Трамп уточнил, что в ближайшее время Вашингтон «точно узнает», кто стоит за атакой.

Темы: США
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 00:02
Гость: нехохол

Так в чем парадокс,Просто Мария?
18.09.2019, 21:27
Гость: мария

Как ни парадоксально звучит, но это действительно провокация Америки и Саудовской Аравии
18.09.2019, 20:53
Гость: Massachusetts

Не дождётесь,у нас есть много других способов давить на недругов.
Все комментарии (9)
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