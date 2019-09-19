В Афганистане 12 человек погибли при взрыве около центральной больницы

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Двенадцать человек погибли и более 60 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва заминированной машины в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана, пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел возле центральной больницы города. Все погибшие - мирные жители, пациенты и врачи. Здание больницы сильно повреждено, раненых распределяют по частным клиникам.

Отмечается, что рядом с местом взрыва расположен также нацинальноый директорат безопасности (NDS).

Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан".

Два дня назад она устроила взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. "Талибан" угрожает сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы.