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В Афганистане 12 человек погибли при взрыве около центральной больницы

10:11 19.09.2019
Последствия взрыва в городе Калат (Афганистан)
Фото @rtapashto via Twitter
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Двенадцать человек погибли и более 60 получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва заминированной машины в городе Калат провинции Забуль на юге Афганистана, пишет РИА Новости.

Взрыв прогремел возле центральной больницы города. Все погибшие - мирные жители, пациенты и врачи. Здание больницы сильно повреждено, раненых распределяют по частным клиникам.

Отмечается, что рядом с местом взрыва расположен также нацинальноый директорат безопасности (NDS).

Ответственность за произошедшее взяла на себя радикальная группировка "Талибан".

Два дня назад она устроила взрывы в Кабуле и провинции Парван, их жертвами стали 48 человек, 80 пострадали. "Талибан" угрожает сорвать запланированные на конец сентября президентские выборы.

Темы: Афганистан, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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19.09.2019, 14:00
Гость: Реалло

Да,для них война это и есть смысл существования.
19.09.2019, 13:45
Гость: Юляша

Очень "гуманно" больницы и дет.сады взрывать...прямо в духе чешсенских товарищей.
19.09.2019, 11:00
Гость: личный опыт

интересно, афганцы поняли, что период когда там стояла наша 40-я армия был золотым веком Афганистана, или нищенствовать в кишлаках и бегать по пустыням - это неистребимая доблесть и кайф для них?
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