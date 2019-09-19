Украина сорвала реализацию Минских соглашений: а кто-то сомневался?

Несколько недель оптимизма отдельных политиков относительно «мирных инициатив» Киева изначально выглядели достаточно наивно



Стоп-кадр из видео в YouTube

На фоне недавнего обмена заключенными и арестованными между Россией и Украиной, целый ряд экспертов по обе стороны границы заговорили о том, что Зеленский – президент мира, скоро в Донбассе воцарится спокойствие, а отношения между Киевом и Москвой станут, как прежде.

На определенном этапе в Киеве даже «подлили масла в огонь». И Владимир Зеленский, и новоназначенный министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заговорили о том, что украинские власти готовы к обсуждению так называемой «формулы Штайнмайера», вызывавшей стойкую аллергию у Петра Порошенко и националистов, заседавших в прошлом составе Верховной рады. Это казалось грандиозным прорывом.

Ведь разработанный на основе «Минских соглашений» президентом Германии документ является, на первый взгляд, тем самым компромиссом, который может с большой натяжкой удовлетворить обе стороны конфликта.

Последовательность действий, согласно формуле, такова: прекращение огня, разведение войск, широкая амнистия, выборы в республиках под эгидой ОБСЕ, предоставление ЛДНР временного «особого статуса» в составе Украины, закрепление «особого статуса» навсегда в конституции, а затем – передача Киеву контроля над границей между республиками и Россией.

В общем, казалось бы – вот-вот, и все будет хорошо. Но как бы ни так!

О том, что Киев не будет выполнять «формулу Штайнмайера» публично заявил экс-президент Незалежной, представитель Киева на переговорах с Донбассом и тесть одного из ключевых спонсоров Владимира Зеленского – Леонид Кучма.

Он сказал, что «формула» не будет утверждена на запланированной на ближайшее время встрече «Нормандской четверки». И что «за столом» просто поговорят о том, что для Украины приемлемо, а что – нет.

Затем и сам Зеленский дал понять, что «формулу Штайнмайера» в нормандском формате он обсуждать не собирается. Мол, готов поговорить о разведении войск и обмене арестованными. А также – о так называемом «выводе российских сил».

Последнее – особенно забавно. Так как уже практически весь мир вынужден был признать, что никаких «российских войск» в ЛДНР нет.

И вот теперь в «мирном процессе а-ля Зеленский» поставлена точка (ну или, как минимум, жирная запятая). О том, что Украина в рамках минских переговоров отказалась подписывать «формулу Штайнмайера» одним из первых сообщил на своем телеграмм-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

«Саммит глав государств «нормандской четверки» может быть сорван из-за отказа украинской делегации на переговорах в Минске выполнить договоренности о подписании документов, касающиеся имплементации «формулы Штайнмайера» и достигнутые на встрече политсоветников 2 сентября в Берлине» - подчеркнул политолог.

Затем эту информацию подтвердили и непосредственные участники переговорного процесса вместе с посредниками.

«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать «формулу Штайнмайера»», - заявил прессе представляющий Россию Борис Грызлов.

По словам министра иностранных дел ЛНР Владислава Дейнего, отказ украинской делегации на переговорах в Минске подписать текст «формулы Штайнмайера» ставит под угрозу срыва как саммит в «нормандском формате», так и разведение сил в Донбассе.

«Трехсторонняя контактная группа работает по принципу консенсуса. Не хочу вдаваться в подробности позиций каждой из сторон. Могу сказать, что «формула Штайнмайера», хоть и не является частью Минских соглашений, но вытекает из них», - прокомментировал сложившуюся ситуацию спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик.

Пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер обнародовала позицию своего шефа. Мол, реализация «формулы» возможна только после пресловутого «вывода иностранных войск» и передачи Киеву контроля над границей.

Получается, что в Киеве считают весь мир дураками. Ведь данные предложения прямо противоречат, как официальному порядку реализации «Минских соглашений», так и здравому смыслу.

Российских войск в Донбассе нет. А если Киев пытается таким образом именовать части народной милиции республик, то, что получается – защитники Донбасса уходят, граница закрывается, и киевские силы попросту устраивают в регионе геноцид, если не по руандийскому, то по хорватскому сценарию?

Впрочем, еще перед переговорами на брифинге в ходе киевского форума YES глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил, что украинские власти не собираются закреплять «особый статус» Донбасса в конституции, так как это якобы не предусмотрено «Минскими соглашениями».

При этом Пристайко еще и по-хамски добавил: «Это написано на русском языке, если в Москве не умеют прочитать этого, мы готовы еще раз написать».

Интересно, главный украинский дипломат все-таки совершенно неадекватен, патологически лжив или просто не умеет читать?

Ведь пункт 11 соглашений гласит буквально следующее: «Проведение конституционной реформы на Украине со вступлением в силу к концу 2015 года новой конституции, предполагающей в качестве ключевого элемента децентрализацию (с учетом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, согласованных с представителями этих районов), а также принятие постоянного законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей».

В свое время «Минские соглашения» были для республик Донбасса колоссальным шагом навстречу официальному Киеву. Несмотря на то, что республики уже были де-факто независимы, несмотря на кровь мирных жителей, пролитую киевскими убийцами, несмотря на то, что ситуация на фронте в это время складывалась явно в пользу ЛДНР, лидеры Донбасса согласились обсуждать возвращение в состав Украины, получая взамен лишь минимальные гарантии безопасности и автономные права.

Однако Киев, вместо того, чтобы оценить этот широкий жест доброй воли, стал требовать безоговорочной капитуляции на своих условиях.

Понятно, что если бы киевские власти зависели бы сами от себя, то они с учетом уровня ВВП Украины ниже свазилендского и бегства миллионов граждан Незалежной в поисках лучшей жизни в другие страны, были бы, скорее всего, относительно сговорчивы. Однако Украина уже давно перестала быть субъектом мировой политики, превратившись в безвольный объект.

Поэтому зеленские, кучмы, пристайки и прочие марионетки делали, делают и будут делать не то, что от них ждет народ, а то, что им диктуют контролирующие сегодня Незалежную заграничные центры влияния. Несмотря на то, что населению Украины уже давно надоело воевать, западные хозяева будут заставлять киевские «власти» загонять переговоры в угол и с новой силой разжигать пожар войны.

А результативными могут быть переговоры, либо проходящие после окончательного развала Незалежной, либо проводимые с позиции грубой силы, которой Киеву нечего будет противопоставить. И до тех пора, пока это не произойдет, в Донбассе, к сожалению, будет продолжать литься кровь.