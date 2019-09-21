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Массовые похищения людей и разбой средь бела дня – реальная жизнь ливийской столицы глазами спецкоров ФАН

14:53 21.09.2019
Фото с сайта riafan.ru

По возвращении из командировки в Ливию специальные корреспонденты РИА ФАН поделились наблюдениями о жизни в Триполи 

В частности они затронули проблему бандитизма и похищений, которые стали для современной Ливии обычным делом.

По словам журналистов Альгиса Микульскиса и Владимира Малянова, похищения, как правило, происходят с целью выкупа. Банальный пример: стоит рядовому ливийцу обзавестись новым автомобилем, и он уже в опасности.

Дело в том, что хорошие авто сейчас – прерогатива приближенных к власти бандитов. Простым гражданам такая роскошь не по карману, хотя при правлении Муаммара Каддафи многие семьи имели в своем распоряжении по два, а то и по три автомобиля.

«При Каддафи был такой большой запас ресурсов, денег. <…> Если вы присмотритесь к видео и фотографиям, вы увидите, что большинство машин совершенно не новые», – отмечают журналисты.

После того как большинство автодилеров ушли из страны из-за войны, новые авто стали редкостью. В основном их доставляют по морю, и потом они расходятся по узкому кругу власть предержащих и их родственников. Появление нового автомобиля у простого ливийца – явный сигнал для бандитов о том, что в этой семье есть деньги.

Местный фиксер журналистов ФАН рассказал, что по такой схеме три года назад похитили его родственника, «угнав» его вместе с новеньким авто. Чтобы заплатить бандитам выкуп в размере полумиллиона динар, родным пришлось продать почти все имущество.

«Им пришлось продать одну из квартир, машину, с родственниками скинуться, и в итоге выкупили. Человека вернули, а машину, с которой его угнали, нет. И подобное там не редкость».

Подробный рассказ сотрудников ФАН о ливийских буднях можно послушать на официальном YouTube-канале издания

Темы: Ливия
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