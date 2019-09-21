США расширят свое военное присутствие на Ближнем Востоке
США решили отправить дополнительный военный контингент на Ближний Восток. Как пишет РИА Новости, это является ответом США на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии".
Увеличение присутствия военных в регионе одобрил президент страны Дональд Трамп. Отмечается, что численность развертываемого контингента будет "умеренной".
В Пентагоне добавили, что США не стремятся к войне с Ираном, но при этом "имеют большое количество военных вариантов действий".
"Цель отправки контингента - послать ясный сигнал, что США поддерживают своих партнеров в регионе", - резюмировали в Пентагоне. В частности отмечается, что США сосредоточены на том, чтобы помочь Саудовской Аравии укрепить свою оборонную инфраструктуру.
В Пентагоне также заявили, что США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей.
14 сентября несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco поверглись атаке беспилотников, после чего им пришлось вынуждено сократить поризводство нефти более чем в два раза. Ответственность за нападение взали на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в этом Тегеран. Иран называет данные обвинения ложью. Однако Трамп распорядился ужесточить санкции против Тегерана.