США расширят свое военное присутствие на Ближнем Востоке

09:01

США решили отправить дополнительный военный контингент на Ближний Восток. Как пишет РИА Новости, это является ответом США на "агрессию Ирана против Саудовской Аравии".

Увеличение присутствия военных в регионе одобрил президент страны Дональд Трамп. Отмечается, что численность развертываемого контингента будет "умеренной".

В Пентагоне добавили, что США не стремятся к войне с Ираном, но при этом "имеют большое количество военных вариантов действий".

"Цель отправки контингента - послать ясный сигнал, что США поддерживают своих партнеров в регионе", - резюмировали в Пентагоне. В частности отмечается, что США сосредоточены на том, чтобы помочь Саудовской Аравии укрепить свою оборонную инфраструктуру.

В Пентагоне также заявили, что США ускорят отправку дополнительной военной техники Саудовской Аравии и ОАЭ для укрепления их оборонных способностей.

14 сентября несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco поверглись атаке беспилотников, после чего им пришлось вынуждено сократить поризводство нефти более чем в два раза. Ответственность за нападение взали на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в этом Тегеран. Иран называет данные обвинения ложью. Однако Трамп распорядился ужесточить санкции против Тегерана.