В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа

07:15

Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, палата представителей инициировала начало официального расследования в рамках импичмента Трампа. Она отметила, что действия нынешнего главы государства показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность, целостность выборов".

Отмечается, что основанием для начала процедуры импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы потребовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

По предположениям местной прессы, в ближайшее время будет создан спецкомитет для проведения возможного импичмента Трампа.

В свою очередь Трамп, узнав об этом, заявил, что своими действиями демократы решили "испортить важный день в ООН".