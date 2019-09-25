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В конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа

07:15 25.09.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.

По словам Пелоси, палата представителей инициировала начало официального расследования в рамках импичмента Трампа. Она отметила, что действия нынешнего главы государства показывают, что он "предал должность президента, национальную безопасность, целостность выборов".

Отмечается, что основанием для начала процедуры импичмента стал разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого он якобы потребовал начать расследование против сына кандидата в президенты США Джо Байдена Хантера.

По предположениям местной прессы, в ближайшее время будет создан спецкомитет для проведения возможного импичмента Трампа.

В свою очередь Трамп, узнав об этом, заявил, что своими действиями демократы решили "испортить важный день в ООН".

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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25.09.2019, 11:49
Гость: уважаемый кадет вы правы

наша элита ПРОАМЕРИКАНСКАЯ только и делает что смотрит на ребят с Уолл-Стрит. Вы правы социалистическая цветная революция в США целью которой являет свержение ребят с Уолл-Стрит будет благом ,для России и Украины. Сандерс выступает против Уолл-Стрит. Ну Трамп тоже неплох,его торговая война привела к снижению экономического роста Поднебесной.
25.09.2019, 11:43
Гость: это Америку не спасет.

До 2020г Америка протянет как государство,а вот с 2020г удастся ли США сохраниться как страна вопрос.
25.09.2019, 11:40
Гость: если грядущим выборам не помешает

гражданская война.
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