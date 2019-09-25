Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

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В США опубликована расшифровка разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Документ основан на записях сотрудников администрации США, которые находились в кабинете президетна США во время разговора.

Телефонный разговор двух президентов состоялся 25 июля. Из-за него демократы пытаются начать процедуру импичмента господина Трампа. Они предполагают, что он оказывал давление на Владимира Зеленского в ходе телефонного разговора и якобы требовал предоставить компромат на Джо Байдена — предполагаемого участника президентских выборов в 2020 году, пишет "Коммерсант".

Дональд Трамп якобы призывал начать расследование против сына демократа — Хантера Байдена. Он входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний Украины. Будучи вице-президентом США, Джо Байден требовал уволить генпрокурора Украины Юрия Луценко, расследовавшего коррупционное дело Burisma.

Во время телефонного разговора Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским действительно затрагивалась тема расследования этого дела. «Ходят разговоры о сыне Байдена, о том, что Байден остановил разбирательство, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому если вы могли бы что-либо предпринять по этому вопросу , то это было бы здорово…»,— сказал Дональд Трамп. Американский президент отметил, что господин Байден «хвастался тем, что остановил расследование». По мнению Трампа, «это звучит ужасно».

Зеленский ответил, что в курсе ситуации, и генпрокурор займется этим делом. «Поскольку мы располагаем абсолютным большинством в парламенте, следующий генпрокурор будет на 100% мой человек… Я хочу заверить, что мы со всей серьезностью отнесемся к этому делу»,— сказал Владимир Зеленский.

РИА Новости приводит полный текст стенограммы телефонного разговора Трампа м Зеленского:

Дональд Трамп: Поздравляю со славной победой. Мы в США следили, вы отлично справились. Вы шли аутсайдером, в вас никто не верил, но вы всех одолели. Замечательная победа, мои поздравления.

Владимир Зеленский: Вы совершенно правы, господин президент. Мы одержали крупную победу и проделали большую работу. Мы славно потрудились, но я должен признаться, что многому мы научились у вас. Вы показали нам пример, и мы переняли у вас многие навыки и знания. Но все равно это были уникальные выборы. Наша победа уникальна. Могу сказать, что первый раз вы звонили мне поздравить с победой на президентских выборах, а сейчас звоните поздравить с победой моей партии на парламентских. Думаю, мне надо чаще участвовать в выборах, и тогда вы будете чаще мне звонить.

Дональд Трамп: (смеется) Хорошая идея. Думаю, у вас в стране все довольны.

Владимир Зеленский: Честно признаться, мы делаем все возможное. Мы ведь тоже пытаемся осушить наше болото. Мы привели новых людей, это не старая гвардия, не рядовые политики. Мы хотим новое правительство, в новом формате. И вы для нас первоклассный учитель.

Дональд Трамп: Очень мило с вашей стороны. Хочу сказать, что мы много делаем для Украины. Мы тратим много времени и усилий. Гораздо больше, чем европейские страны, а ведь это они должны вам помогать. Вот Германия, считай, ничего для вас не делает. Они только говорят и говорят. Мне кажется, вы должны с ними разобраться. Вот общаешься с Ангелой Меркель — она только и говорит что об Украине, но ничего не делает. И другие европейские страны тоже, обратите внимание. Но Соединенные Штаты обращаются с Украиной хорошо. Не могу сказать, что это всегда взаимно, потому что иногда происходит всякое нехорошее, но США об Украине заботятся.

Владимир Зеленский: Да, вы совершенно правы, не на 100%, а на 1000%. Могу вам сказать, что я разговаривал с Меркель, мы с ней встречались. Виделись мы и с Макроном. Я им сказал, что они недостаточно делают по вопросам санкций, могли бы больше. Они не добиваются их выполнения. Для Украины санкции не работают как должны. Если посмотреть логически, нашим крупнейшим партнером должен быть ЕС, но на деле США гораздо важнее. И я вам очень благодарен, потому что Соединенные Штаты очень много делают для Украины. Гораздо больше ЕС, особенно в том, что касается санкций против РФ. Еще я бы хотел поблагодарить вас за поддержку в сфере обороны. Мы готовы сделать следующие шаги в нашем сотрудничестве. В частности, мы готовы закупить у США "Джавелины"** для обороны.

Дональд Трамп: Хочу, чтобы вы оказали нам услугу, потому что ваша страна многое пережила, и Украина многое знает об этом. Хочу, чтобы вы выяснили, что произошло со всей этой ситуацией, они говорят "Краудстрайк"… Догадываюсь, один из ваших состоятельных людей… Тот сервер, говорят, что он у Украины. Многое произошло, вся эта ситуация. Я думаю, вы окружаете себя теми же самыми людьми. Хотелось бы, чтобы генеральный прокурор позвонил вам или вашим людям, и мне хотелось бы добраться до сути. Как вы вчера увидели, вся эта чепуха закончилась очень слабым выступлением человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентное выступление, но говорят, что многое из этого началось с Украины. Все, что можете сделать, очень важно, чтобы вы это сделали, если это возможно.

Владимир Зеленский: Да, это очень важно для меня, как и все то, что вы упомянули ранее. Для меня как для президента это очень важно, и мы готовы к любому сотрудничеству в будущем.Мы готовы открыть новую страницу в нашем сотрудничестве, в отношениях между США и Украиной. В связи с этим я отозвал нашего посла из США, и он будет заменен очень компетентным и очень опытным послом, который будет упорно работать над сближением наших стран. Я бы также хотел, и надеюсь, что он заслужит ваше доверие, а также наладить с вами личные отношения, чтобы мы могли еще больше сотрудничать. Лично скажу вам, что один их моих помощников разговаривал недавно с господином Джулиани, и мы очень надеемся, что господин Джулиани сможет приехать на Украину, и мы еще раз встретимся, когда он приедет на Украину.

Я просто хотел еще раз заверить вас, что среди нас у вас только друзья. Я сделаю все, чтобы в моем окружении были лучшие и самые опытные люди. Я также хочу сказать вам, что мы друзья. Мы большие друзья, и у вас, господин президент, есть друзья в нашей стране, так что мы можем продолжать наше стратегическое партнерство. Я также планирую окружить себя замечательными людьми, и вдобавок к этому расследованию я как президент Украины гарантирую, что все расследования будут вестись открыто и откровенно. В этом я могу вас заверить.

Дональд Трамп: Хорошо, так как я слышал, что у вас был очень хороший прокурор, а его уволили, что очень несправедливо. Об этом говорят многие, как убрали вашего очень хорошего прокурора, и к этому были причастные некоторые очень плохие люди. Господин Джулиани очень авторитетный и уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, замечательным мэром, и я бы хотел, чтобы он с вами поговорил.

Я попрошу его позвонить вам и генпрокурору. Руди (Джулиани) очень хорошо знает, что происходит, и он очень талантливый человек. Будет хорошо, если вы сможете с ним поговорить. Бывший посол США, женщина, неприятный человек, и люди с которыми она общалась на Украине, тоже были плохими, и хочу, чтобы вы об этом знали. И вот еще что. Много говорят о сыне Байдена, и о том, что Байден закрыл уголовное дело, и многие люди хотят об этом узнать, поэтому все, что вы с генпрокурором сможете сделать, было бы отлично. Байден везде хвастается, что он закрыл дело, так что если бы вы могли разобраться с этим…. Мне это все кажется ужасным.

Владимир Зеленский: Я хотел сказать вам о прокуроре. Во-первых, я понимаю, и я знаком с ситуацией. После того как наша партия получила большинство в Раде, новый прокурор будет стопроцентно моим человеком, моей кандидатурой, которую одобрит парламент, и он откроет новое дело в сентябре. Он или она разберется с ситуацией, особенно с той компанией, о которой вы говорили.

Вопрос расследования этого дела фактически является вопросом восстановления честности, поэтому мы об этом позаботимся и займемся расследованием дела. Кроме этого, я бы попросил вас предоставить нам какую-нибудь дополнительную информацию, если она у вас имеется. Это помогло бы нам в проведении расследования и позволило бы нам осуществить правосудие в нашей стране в отношении посла Украины в США, насколько я помню, ее фамилия Иванович. Хорошо, что вы первым сказали мне, что она была плохим послом, потому что я полностью согласен с вами. Она относилась ко мне не лучшим образом, поскольку восхищалась предыдущим президентом и была на его стороне. Она не очень-то признавала меня как нового президента.

Дональд Трамп: Что ж, ей придется пройти кое-какие испытания. Я попрошу господина Джулиани позвонить вам, и генерального прокурора господина Барра тоже попрошу позвонить, и мы разберемся. Уверен, что вы решите этот вопрос. Я слышал, что с прокурором поступили плохо, и что он хороший, порядочный прокурор, так что удачи вам во всем. Я предполагаю, что экономика вашей страны будет улучшаться. У вас огромные ресурсы. Это великая страна. У меня много друзей-украинцев. Это необыкновенные люди.

Владимир Зеленский: А я в свою очередь хотел бы вам сказать, что у меня довольно мало украинских друзей, которые живут в США. На самом деле, когда я в прошлый раз приезжал в Соединенные Штаты, я останавливался в Нью-Йорке возле Центрального парка в "Трамп Тауэр". Я бы хотел с ними пообщаться и надеюсь увидеться с ними снова в будущем. Также я хотел бы поблагодарить вас за приглашение в Соединенные Штаты, в особенности за приглашение в Вашингтон. Кроме того, хотелось бы заверить вас, что мы очень серьезно отнесемся к этому делу и проведем расследование.

Что же касается экономики, то у наших двух стран в этом отношении есть большой потенциал, и один из главных вопросов заключается в том, что для Украины очень важна энергетическая независимость. Полагаю, мы будем вести очень успешную совместную работу, чтобы добиться энергетической независимости. Мы уже развиваем сотрудничество. Мы покупаем американскую нефть, но я надеюсь, что мы еще будем встречаться по этому вопросу. У нас будет больше времени, чтобы обсудить все эти возможности и узнать друг друга получше. Я бы хотел поблагодарить вас за поддержку.

Дональд Трамп: Хорошо. Да, спасибо большое, и я очень ценю это. Я скажу Руди и генеральному прокурору Барру набрать вам. Спасибо. Когда бы вы ни захотели посетить Белый дом, вы всегда можете позвонить. Только назначьте дату, и мы об этом подумаем. Жду с нетерпением встречи.

Владимир Зеленский: Спасибо большое. Я буду рад приехать и встретиться с вами лично, и… узнать вас получше. С нетерпением жду нашей встречи. Также я хотел бы пригласить вас посетить Украину и Киев — это прекрасный город. У нас чудесная страна, которая с радушием вас примет. Кроме того, я надеюсь в сентябре приехать в Польшу, и мы сможем там увидеться. После этого вам, возможно, как раз было бы удобно приехать на Украину. Мы могли бы полететь на моем самолете или на вашем, он у вас, наверное, гораздо лучше моего.

Дональд Трамп: Хорошо, мы над этим подумаем. Жду с нетерпением нашей встречи в Вашингтоне и, возможно, в Польше, потому что, думаю, мы оба будем там в это время.

Владимир Зеленский: Спасибо большое, господин президент.

Дональд Трамп: Поздравляю вас, вы проделали фантастическую работу. За этим следил весь мир. Не думаю, конечно, что ваша победа стала такой уж неожиданностью, но все равно поздравляю.

Владимир Зеленский: Спасибо, господин президент, до свидания.

* "осушить болото" — один из лозунгов президента Рейгана и, позднее, Трампа, намек на историческую борьбу с малярией.

** переносной противотанковый ракетный комплекс.