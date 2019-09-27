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Президент Ирана выступил за перенос штаба ООН в более дружественную страну

11:48 27.09.2019
Генассамблея ООН
Фото с сайта wikipedia.org
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Президент Ирана Хасан Рухани поддержал идею перенесения штаб-квартиры ООН из США в другую страну, пишет "Интерфакс".

"Мы выступаем за то, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли в более безопасную и хорошую страну", - заявил Рухани во время пресс-конференции в Нью-Йорке.

По его словам, ООН должен быть домом "мира и общения", и США не имеют права использовать свое положение как принимающая сторона, для того чтобы препятствовать приезду членам организации.

Перед началом Генеральной Ассамблеии ООН Иран заявил, что США не выдали визы иранской делегации. Ситуация разрешилась буквально накануне начала Генассамблеи, иранская делегация визы в итоге получила.

Схожая ситуация произошла и с некоторыми российскими членами делегации ООН, которые не получили американские визы. В американском посольстве назвали произошедшее "частным случаем", сославшись на нарушение сроков подачи документов. На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что документы подавались в сроки, которые были указаны американскими дипломатами. 

Темы: Иран, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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27.09.2019, 22:45
Гость: 777

А чего ты так скромно молчишь о том что немцы уже бомбили Минск и Киев. А Сталин гнал в это время эшелоны с хлебом и со сталью в ...Германию.
Расскажи . Мы почитаем.
27.09.2019, 21:34
Гость: Анониму от анонима

Да нет там никакого социализма. Там ярко выраженный военный коммунизм.
27.09.2019, 20:47
Гость: Alex202

Загадят. Жалко природу. Пусть в Австралии будет.
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