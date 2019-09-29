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На Украину прибыли почти 25 тысяч паломников-хасидов

00:31 29.09.2019
Фото с сайта kontrakty.ua

В Умань (Черкасская область) прибыли около 25 тысяч паломников-хасидов  для празднования Рош а-Шана - нового 5780 года по иудейскому календарю

В авиационных пунктах пропуска Киева, Одессы, Винницы, на границе с Польшей, Словакией и Румынией в установленном порядке оформили 24 782 паломника, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Государственной погранслужбы Украины. Среди них -  более 1,6 тыс. детей. Пока грубых нарушений общественного порядка украинские правоохранители не зафиксировали.

На помощь украинским коллегам из Израиля прибыли 20 полицейских, а также группа израильских экспертов по пожарной безопасности Министерства общественной безопасности Израиля, пишет издание "Украина.ру".

Праздновать хасиды Новый год по еврейскому календарю будут с вечера 29 сентября до вечера 1 октября.

В Умани находится могила основателя брацлавского хасидизма, рабби Нахмана. Хасиды считают, что если они встретят Рош а-Шана на его могиле, то следующий год будет для них счастливым.

В переводе с иврита Рош а-Шана означает "голова года". 

Темы: Украина, Религия и межконфессиональные отношения в мире
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