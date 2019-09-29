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Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Германии

13:07 29.09.2019
Фото с официального сайта Президента Украины © KM.RU, Николай Лазаренко
Фото с официального сайта Президента Украины © Николай Лазаренко
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Украинский президент Владимир Зеленский нанес оскорбление правительству Германии и лично Ангеле Меркель, поддержав президента США Дональда Трампа по поводу того, что канцлер Германии  мало делает для Украины. При этом все усилия и дипломатическая поддержка Меркель в отношении УКраины не получили вообще никакой оценки, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечается в статье, теперь  посол Украины в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить осколки", уверяя, что Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии".

При этом правительство Германии возлагает вину за сложившуюся ситуацию на США. По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Рёттгена, телефонный разговор Зеленского и Трмпа продемонстрировал, что президент США использует свою власть в своих личных целях, в интересах своей предвыборной борьбы, против Германии и Европы. 

В США была опубликована расшифровка разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля. 

Из расшифровки следует, что президент Украины жаловался Трампу на Париж и Берлин, не соблюдающие санкции против России. Также украинский лидер согласился с Трампом, что США поддерживают Украину сильнее, чем страны Европы.

Темы: Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Германия, Внешняя политика Украины
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Комментарии читателей
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29.09.2019, 20:05
Гость: Юляша

ну так ведь они хотят и гешефт иметь,и России гадить и пакостить при любой возможности.
Вот в чем вся проблема.
29.09.2019, 16:54
Гость: Марк Соломонович

После развала СССР, любой крик о величии рождает у адекватных людей гомерический регот.
Владимир Вольфович об этом заявил раньше - все будем в дерьме.
Угроза и помахивание кулачками в воздухе школьника, одетого в одежду отца или деда, смеху подобно.
29.09.2019, 16:34
Гость: европейские хотелки нужно оплачивать.

Европа и ЕС хотят, что бы Украину поддерживала Россия за счет транзита газа в Европу.
При этом украинский транзит обходится России в 2 раза дороже,чем северный поток.Тогда разницу в стоимости транзита через Украину пусть оплачивает России ЕС,здесь никакой политики,только экономика.
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