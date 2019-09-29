Немецкие СМИ обвинили Зеленского в оскорблении правительства Германии

13:07

Украинский президент Владимир Зеленский нанес оскорбление правительству Германии и лично Ангеле Меркель, поддержав президента США Дональда Трампа по поводу того, что канцлер Германии мало делает для Украины. При этом все усилия и дипломатическая поддержка Меркель в отношении УКраины не получили вообще никакой оценки, пишет немецкое издание Der Spiegel.

Как отмечается в статье, теперь посол Украины в Берлине Андрей Мельник пытается "склеить осколки", уверяя, что Зеленский ценит "огромное личное участие канцлера Германии".

При этом правительство Германии возлагает вину за сложившуюся ситуацию на США. По мнению главы внешнеполитического комитета бундестага Норберта Рёттгена, телефонный разговор Зеленского и Трмпа продемонстрировал, что президент США использует свою власть в своих личных целях, в интересах своей предвыборной борьбы, против Германии и Европы.

В США была опубликована расшифровка разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, который состоялся 25 июля.

Из расшифровки следует, что президент Украины жаловался Трампу на Париж и Берлин, не соблюдающие санкции против России. Также украинский лидер согласился с Трампом, что США поддерживают Украину сильнее, чем страны Европы.