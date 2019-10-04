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Иранского посла вызвали в МИД РФ из-за ареста россиянки в Тегеране

18:53 4.10.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Российская журналистка Юлия Юзик была арестована в отеле в Тегеране 2 октября. На фоне произошедшего посла Ирана в России вызвали в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала Захарова. Ее процитировал «Интерфакс».

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко отметил, что Юзик не сообщала посольству о своем приезде в Тегеран. Кроме того, у журналистки в аэропорту изъяли паспорт, однако об этом она также не проинформировала российское диппредставительство.

Ее бывший муж Борис Войцеховский рассказал, что журналистка обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По его информации, по прилете в Тегеран Юзик задержали представители «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Он отметил, что сейчас связаться с журналисткой нельзя, так как она находится в камере без телефона.

«Она была в Израиле лет 10-12 назад в командировке, когда была корреспондентом «Комсомольской правды». Она писала репортаж, как она несколько дней служила в израильской армии. Естественно, для того чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими с чинами, чтобы получить разрешение», — сказал Войцеховский Daily Storm

Юзик грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет RT. После задержания журналистке разрешили сделать один короткий звонок домой. Суд должен состояться 5 октября.

В 2003 году Юлия Юзик выпустила книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь».

Темы: Россия, Иран, Взаимоотношения власти и СМИ в мире, СМИ и журналистика, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 22:28
Гость: ABCD

Видимо не просто "служила в Израильской армии"- не еврея в "цахал" не возьмут. Имеет связи в МОССАД, это однозначно.
Пусть Иран оставит её себе, для коллекции персонажей из палестин.
04.10.2019, 21:08
Гость: Прохожий

Обвиняют в работе на Моссад. А чё? Фамилия располагает. Была бы Иванова точняк не взяли бы.
04.10.2019, 21:04
Гость: Это дело рук врагов Ирана,которым выгодно поссорить

Россию с Ираном,это их продажная пятая колонна.А точнее происки США,так прямо и скажите президенту Ирана.Что бы знали от куда дует ветер.
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