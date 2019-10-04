Иранского посла вызвали в МИД РФ из-за ареста россиянки в Тегеране

18:53

Российская журналистка Юлия Юзик была арестована в отеле в Тегеране 2 октября. На фоне произошедшего посла Ирана в России вызвали в МИД РФ. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юзик в МИД приглашен посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки», — сказала Захарова. Ее процитировал «Интерфакс».

Пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко отметил, что Юзик не сообщала посольству о своем приезде в Тегеран. Кроме того, у журналистки в аэропорту изъяли паспорт, однако об этом она также не проинформировала российское диппредставительство.

Ее бывший муж Борис Войцеховский рассказал, что журналистка обвиняется в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. По его информации, по прилете в Тегеран Юзик задержали представители «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР). Он отметил, что сейчас связаться с журналисткой нельзя, так как она находится в камере без телефона.

«Она была в Израиле лет 10-12 назад в командировке, когда была корреспондентом «Комсомольской правды». Она писала репортаж, как она несколько дней служила в израильской армии. Естественно, для того чтобы написать этот репортаж, она связывалась с какими-то израильскими с чинами, чтобы получить разрешение», — сказал Войцеховский Daily Storm.

Юзик грозит до 10 лет лишения свободы, уточняет RT. После задержания журналистке разрешили сделать один короткий звонок домой. Суд должен состояться 5 октября.

В 2003 году Юлия Юзик выпустила книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь».