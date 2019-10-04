При крушении Ан-12 в аэропорту Львова погибли пять человек

11:46

При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился транспортный самолет Ан-12. По данным экстренных служб, в результате инцидента погибли пять человек, еще трое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, воздушное судно исчезло с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 самолет нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее. Это был грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул, который должен был дозаправиться во Львове.