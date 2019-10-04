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При крушении Ан-12 в аэропорту Львова погибли пять человек

11:46 4.10.2019
Фото с сайта gordonua.com
Фото с сайта gordonua.com
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При аварийной посадке в аэропорту Львова разбился транспортный самолет Ан-12. По данным экстренных служб, в результате инцидента погибли пять человек, еще трое пострадали, их состояние оценивается как тяжелое.

Всего на борту было семь членов экипажа и один сопровождающий груза.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, воздушное судно исчезло с радаров в 7:10 — через 19 минут один из членов экипажа доложил по радио об аварийной посадке. В 7:46 самолет нашли в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы, следов возгорания не было.

В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее. Это был грузовой рейс из испанского Виго в Стамбул, который должен был дозаправиться во Львове.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Происшествия, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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04.10.2019, 16:58
Гость: Просто,-

у эффективного собственника кончились деньги на топливо.
04.10.2019, 13:20
Гость: ???

Людей жалко.Гибель людей это всегда трагедия.Ан-12 уже очень старые самолеты ,отслужившие свой срок.
04.10.2019, 12:28
Гость: личный опыт

"В Мининфраструктуры отметили, что у самолета могло кончиться горючее."
Это как?
Все комментарии (4)
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