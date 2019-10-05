Глава администрации Гонконга выступила с обращением к протестующим

11:33

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм в окружении 14 министров обратилась с видеообращением с призывом остановить насилие.

В самом начале она высказалась в защиту решения о запрете на ношение масок в ходе протестов.

Ранее, чтобы запретить протестующим закрывать лицо, властям пришлось прибегнуть к механизму колониальной эпохи - акту 1922 года об урегулировании чрезвычайных ситуаций. Он дает руководству Гонконга в случае возникновения серьезной опасности право вводить любые правила, которые сочтет необходимыми для всеобщего блага, пишет "Интерфакс".

Глава администрации Гонконга подчеркнула, что из-за действий активистов автономии пришлось пережить "очень тяжелый вечер", город наполовину парализован.

Она призвала вместе осудить насилие и отмежеваться от протестующих.

Ранее министр безопасности Джон Ли Ка-чи также обратился к жителям Гонконга с просьбой осудить насилие: "Важно, чтобы все сказали: "общество не приемлет насилия". Насилие не служит решением вне зависимости от того, оправданы или не оправданы ваши требования".

В Гонконге с вечера пятницы закрыты все железнодорожные станции закрыты, в субботу не открылись десятки торговых центров и банков.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются с июня. Сначала поводом для выступлений стало внесение в парламент законопроекта о выдаче подозреваемых в преступлениях на материковый Китай. Позднее протестующие стали также требовать расследования жестких действий полиции на акциях, расследования нападения на протестующих, реформы избирательного законодательства и отставки Кэрри Лам.