Курдские формирования пригрозили Турции тотальной войной

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Предстваитель поддерживаемого США арабо-курдского формирования "Сирийские демократические силы" Мустафа Бали пригрозил Турции "тотальной войной" в случает, если власти страны начнут военную операцию на севере Сирии.

Как пишет РИА Новости, Бали мотивировал свое предупреждение сохранением стабильности в регионе. "Но мы без колебаний превратим любое неспровоцированное нападение Турции в тотальную войну на всей границе, чтобы защитить себя и свой народ", - заявил Бали.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти могут принять решение о военной операции на севере Сирии к востоку от Евфрата в любой момент. Целью операции заявлена "очистка" приграничной с Турцией сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности для размещения сирийских беженцев.