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Трамп объявил о выходе США из «нелепых бесконечных войн»

18:05 7.10.2019
Фото с сайта theatlantic.com
Фото с сайта theatlantic.com
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Президент США Дональд Трамп заявил, что для его страны пришло время выйти из «нелепых бесконечных войн». Об этом он объявил 7 октября, комментируя ситуацию в Сирии.

Американский лидер напомнил, что изначально войска США должны были остаться в Сирии лишь на 30 дней, однако «эта договоренность была много лет назад». Глава Белого дома заявил, что именно США разгромили террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и вычислили боевиков на территории Европы.

Однако теперь, посетовал Трамп, страны Европы пытаются навязать США боевиков и оставить их в американских тюрьмах, вместо того чтобы провести над ними суд в своих государствах.

«Пришло время нам выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам выгодно, и только ради победы», — написал Трамп в своем Twitter.

Дональд Трамп много раз заявлял о победе над ИГ и о необходимости вывода американских войск из Сирии. В декабре прошлого года президент уже говорил, что задачи американских войск в Сирии по устранению боевиков ИГ выполнены и им нет смысла оставаться в этой стране. Также о начале вывода американского контингента из республики заявляла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В то же время в феврале этого года Пентагон предупредил, что после ухода американских военных из страны «Исламское государство» может возродиться.

Темы: Дональд Трамп, Сирия, США
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Комментарии читателей
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07.10.2019, 22:10
Гость: blog2038,.

Трамп очень часто говорит что он хотел бы сделать, невзирая на то может ли он это сделать или нет.
.
Я не думаю, что мы выйдем из Сирии в обозримом будущем - пока там крутится Россия и лезет Иран уходить нельзя.
07.10.2019, 19:58
Гость: Рустем

Просто с афгана поставлять ближе и логистика налажена.
07.10.2019, 19:20
Гость: Оллес

Не забудьте первым делом убраться из Зоны интересов России - пока пендаля не получили,с западенцами и т.п. нечистью мы будем разбираться сами.
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