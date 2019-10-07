Трамп объявил о выходе США из «нелепых бесконечных войн»

18:05

Президент США Дональд Трамп заявил, что для его страны пришло время выйти из «нелепых бесконечных войн». Об этом он объявил 7 октября, комментируя ситуацию в Сирии.

Американский лидер напомнил, что изначально войска США должны были остаться в Сирии лишь на 30 дней, однако «эта договоренность была много лет назад». Глава Белого дома заявил, что именно США разгромили террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и вычислили боевиков на территории Европы.

Однако теперь, посетовал Трамп, страны Европы пытаются навязать США боевиков и оставить их в американских тюрьмах, вместо того чтобы провести над ними суд в своих государствах.

«Пришло время нам выйти из этих нелепых бесконечных войн <...> и вернуть наших солдат домой. Мы будем сражаться только там, где нам выгодно, и только ради победы», — написал Трамп в своем Twitter.

Дональд Трамп много раз заявлял о победе над ИГ и о необходимости вывода американских войск из Сирии. В декабре прошлого года президент уже говорил, что задачи американских войск в Сирии по устранению боевиков ИГ выполнены и им нет смысла оставаться в этой стране. Также о начале вывода американского контингента из республики заявляла пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В то же время в феврале этого года Пентагон предупредил, что после ухода американских военных из страны «Исламское государство» может возродиться.