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Сенаторы США утвердились во мнении о помощи РФ Трампу на выборах

10:59 9.10.2019
Трамп vs Клинтон
Скриншот с YouTube
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Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что российские власти стояли за "вмешательством в выборы-2016".

Как сообщается в докладе, опубликованном на сайте комитета, хакеры из "Агентства интернет-исследований" (IRA), во время вмешательства в выборы вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу.

Отмечается, что действия хакеров в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

IRA называют в США "фабрикой троллей". Хакеров связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, имя которого фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. Пригожин был внесен в санкционные списки США за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.
 

Темы: Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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09.10.2019, 14:31
Гость: Татьяна Алексеевна

Действия хакеров было направлено на афроамериканцев? А почему не на латинос? БРЕД, полнейший.
09.10.2019, 13:51
Гость: Alex202

Раньше в подобных видениях фигурировали розовые летающие слоники.
09.10.2019, 13:25
Гость: Нэмо

Уже даже не интересно становиться читать о всех этих потугах доказать не доказуемое.
Все комментарии (5)
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