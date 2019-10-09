Сенаторы США утвердились во мнении о помощи РФ Трампу на выборах

10:59

Комитет по разведке Сената США пришел к выводу, что российские власти стояли за "вмешательством в выборы-2016".

Как сообщается в докладе, опубликованном на сайте комитета, хакеры из "Агентства интернет-исследований" (IRA), во время вмешательства в выборы вредили репутации Хиллари Клинтон и помогали Дональду Трампу.

Отмечается, что действия хакеров в основном были направлены на избирателей афроамериканского происхождения.

IRA называют в США "фабрикой троллей". Хакеров связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, имя которого фигурировало в расследовании спецпрокурора США по "российскому делу" Роберта Мюллера. Пригожин был внесен в санкционные списки США за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.

