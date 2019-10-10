Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

16:30

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук, награды получили польская поэтесса Ольга Токарчук (премия за 2018 год) и австрийский писатель Петер Хандке (премия за 2019 год).

Токарчук отмечена за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Хандке получил награду за работу, которая "исследует периферию и специфику человеческого сущетвования".

В 2018 году Нобелевский комитет объявил об отмене вручения премии по литературе из-за крупного скандала вокруг известного французского фотографа и супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон Жан-Клода Арно. Арно был обвинен в сексуальных домогательствах, а также в "сливе" информации о лауреатах Нобелевской премии до их официального объявления.

Из-за скандала Фростенсон была вынуждена покинуть Академию. Также своей должности лишилась постоянный секретарь комитета Сара Даниус.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря.