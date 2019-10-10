]]> ]]>
Главная В мире Новости

Названы лауреаты Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы

16:30 10.10.2019

В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 годы.

Как говорится в заявлении Нобелевского комитета Шведской академии наук, награды получили польская поэтесса Ольга Токарчук (премия за 2018 год) и австрийский писатель Петер Хандке (премия за 2019 год).

Токарчук отмечена за "нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Хандке получил награду за работу, которая "исследует периферию и специфику человеческого сущетвования".

В 2018 году Нобелевский комитет объявил об отмене вручения премии по литературе из-за крупного скандала вокруг известного французского фотографа и супруга одной из членов академии Катарины Фростенсон Жан-Клода Арно. Арно был обвинен в сексуальных домогательствах, а также в "сливе" информации о лауреатах Нобелевской премии до их официального объявления.

Из-за скандала Фростенсон была вынуждена покинуть Академию. Также своей должности лишилась постоянный секретарь комитета Сара Даниус.

Церемония награждения лауреатов пройдет в Стокгольме 10 декабря.

Темы: Нобелевская премия и ее лауреаты
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
10.10.2019, 20:49
Гость: xmyr

"нарративное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни"
////////////////////////
Дык оно так... лучше лауреатку не читать ,а то психушки не избежать.

"исследует периферию и специфику человеческого сущетвования".
/////////////////////////////////
Петер Хандке ДОСТОИН ПРЕМИИ ДАВНО , но премии я не распределяю .
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.