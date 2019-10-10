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Зеленский обвинил Порошенко в подталкивании украинцев к новому «Майдану»

15:55 10.10.2019
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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил экс-главу государства Петра Порошенко в том, что тот хочет спровоцировать новый "Майдан". Об этом Зеленский заявил журналистам 10 октября.

По словам Зеленского, Порошенко до сих пор считает себя президентом. "Ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". Но он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит", - сказал глава Украины.

При этом Зеленский заверил, что в случае организации массовых акций, к которым подталкивает Порошенко, власти воздержатся от силового решения, как это было в 2014 году.

"Я готов в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - заверил Зеленский.

Президент Украины отметил, что власти "проиграли информационно", так как не смогли донести до населения суть и необходимость согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Именно непониманием в обществе и пользуется Порошенко, чтобы "организовать новый "Майдан".

"Он почувствовал что "формула Штайнмейера" - это ключик и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. Я считаю, что наши ребята проиграли информационно, мы не докуммуницировали с людьми. Это наша ошибка", - добавил Зеленский.

Ранее Порошенко выступил на акции протеста в Киеве, где высказался против отвода украинских войск с линии разграничения в Донбассе и против закона об особом статусе этого региона. 

Темы: Владимир Зеленский, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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10.10.2019, 22:53
Гость: уточнение

В соседней стране не стоит " печалиться" по поводу Украины. В 1991 году, украинцы( граждане УССР), как и граждане еще 8 союзных республик, проголосовали на референдуме за сохранение модернизированного СССР, как сложного государства и субъекта международного права. Кстати, как и граждане РСФСР. Поэтому "самостоятельность" после развала российской демократией Союза- увы, безальтернативная необходимость. И хватит об этом. Относительно "неразвитости и косноязычия "хозяев "новой украинской жизни", в принципе, можно согласиться, но вопрос: а в соседней стране они "развиты"? Не "обезъяны"? Понятно, "блажен, кто верует, тепло ему на свете". Кто сказал? Да, из 52 млн. остались по статистике не 32 млн., а 42, без учета населения "оккупированных территорий". К тому же это результат не только "вымирания", но и переезда на ПМЖ в благополучные страны, получения их гражданства. Об "агонии" - все в руках Всевышнего, и не нам, грешным, обсуждать его деяния. Будет, как будет. Меня в мои годы беспокоит только одно: великовозрастная дочь теряет возможность уехать к родственникам в "благополучные страны". А так, точно: после нас, хоть потоп.
10.10.2019, 22:42
Гость: Из Симферополя

А сам Зеленский чем лучше? Разве его деятельность на 95-м квартале не была направлена на расшатывание основ украинского государства? Разве кинофильм "Слуга народу" способствовал укреплению институтов государственной власти?
Мы, в Крыму, 23 года подряд наблюдали, как Киев пыжился что-то нам доказать, какую-то хотя бы минимальную способность к управлению, но каждый раз у Киева проявлялась способность только к разворовыванию советского наследства. И, даже к бездумному уничтожению.
Вот, к примеру, в Крыму производили прекрасное вино - Мускат белый красного камня. Английская королева на аукционах покупала бочку этого вина. Это самый настоящий мировой бренд. Украинские власти уничтожили этот бренд. Причем очень просто. В патриотичном угаре эти шароварники перевели название на украинську мову. И всё. Бренда не стало. Английской королеве и другим богатеньким покупателям что-то невразумительное покупать расхотелось. Кто их знает, чего они туда намешали? Конечно, это частный случай. Но мы решили держаться подальше от всех этих киевских новаций и дождались таки момента, когда кастрюлеголовым можно было сказать - остаточно прощавайтэ, юмористы недоделанные.
10.10.2019, 22:16
Гость: А зачем подталкивать?

Украина - это черная дыра. Это пример того, как нельзя давать самостоятельность без соответствующей подготовки. Вы же знаете, к примеру, что нормальные родители не выпускают из внимания ребенка не умеющего ходить. Так и с Украиной. На мой взгляд, Советский Союз не был тем достойным родителем, который бы подготовил республики к самостоятельному существованию. Поэтому у республик сразу же начались проблемы. Особенные требования надо предъявлять к готовности политиков управлять страной, а какими способностями обладали бывшие советские руководители в республиках? Только четко выполнять команды из Москвы. Не удивительно, что на Украине не нашлось интеллектуального потенциала среди хозяев новой украинской жизни. Многие из них настолько неразвиты и косноязычны, что стали предметом насмешек. Кличко, например. Ну как такое существо может стать успешным руководителем, ведущим свою страну к прогрессу? Отсюда метания, то молятся на Европу, то на США.
Как послушаешь, что в народе говорят о своих руководителях, как о нанятых менеджерах, то многое становится понятным. Или вот, были дебаты на стадионе. Это же верх украинской демократии - юморист КВНщик сделал из Порошенки посмешище. Нет, никто не отрицает, справедливо сделал посмешище, такими были, есть и будут обезьяны, пародирующие государственное управление, как это делали все украинские президенты. Вот вы и видите итог - под этим мудрым руководством Украина вымирает. Из 52 млн уже осталось 30. Наступает агония государства.
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