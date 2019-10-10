Зеленский обвинил Порошенко в подталкивании украинцев к новому «Майдану»

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Президент Украины Владимир Зеленский обвинил экс-главу государства Петра Порошенко в том, что тот хочет спровоцировать новый "Майдан". Об этом Зеленский заявил журналистам 10 октября.

По словам Зеленского, Порошенко до сих пор считает себя президентом. "Ему кажется, что он может быть лидером другого "Майдана". Но он забывает, что он уже не президент. Я боюсь, что он просто в это не верит", - сказал глава Украины.

При этом Зеленский заверил, что в случае организации массовых акций, к которым подталкивает Порошенко, власти воздержатся от силового решения, как это было в 2014 году.

"Я готов в любой момент, в любую секунду, если действительно общество не захочет, чтобы моя команда продолжала, чтобы я не был президентом, кровопролития не будет, я очень спокойно к этому отношусь", - заверил Зеленский.

Президент Украины отметил, что власти "проиграли информационно", так как не смогли донести до населения суть и необходимость согласования "формулы Штайнмайера" по Донбассу. Именно непониманием в обществе и пользуется Порошенко, чтобы "организовать новый "Майдан".

"Он почувствовал что "формула Штайнмейера" - это ключик и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. Я считаю, что наши ребята проиграли информационно, мы не докуммуницировали с людьми. Это наша ошибка", - добавил Зеленский.

Ранее Порошенко выступил на акции протеста в Киеве, где высказался против отвода украинских войск с линии разграничения в Донбассе и против закона об особом статусе этого региона.