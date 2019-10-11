Беспомощность и вранье: большая пресс-конференция Владимира Зеленского

Несмотря на хорошую «режиссуру», от общения украинского президента с прессой у независимых наблюдателей остались только самые тягостные впечатления



Стоп-кадр из видео в YouTube

10 октября 2019 года Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию, продолжавшуюся 14 часов, на которую были аккредитованы около 300 журналистов. Формат общения с «акулами пера и микрофона» команда украинского лидера подобрала любопытный – разговор проходил в киевском фуд-маркете.

Журналистов подводили к президенту небольшими группками, а сам он в перерывах между ответами на вопросы грыз гамбургеры и картошку фри – видимо, считал, что таким образом становится ближе к народу.

Зеленский старался отвечать сотрудникам СМИ обстоятельно, с юмором и «честным лицом». Вот только несколько очевидных примеров достаточно глупой лжи свидетельствуют о том, что на «честность» главного «Слуги народа» рассчитывать особо не стоит.

Например, как плохая комедия выглядели ответы Зеленского на вопросы о его бывшем шефе Игоре Коломойском и о судьбе отобранного у олигарха при Петре Порошенко «Приватбанка».

Зеленский заявил, что он против отмены национализации крупнейшего финучреждения Украины, но несколько раз по-иезуитски повторил, что примет любое решение суда по возврату банка или компенсации за него. Что примечательно, выигрывать суды Игорь Коломойский начал сразу, как стало ясно, что президентом Украины становится Зеленский. Но это, конечно, случайное совпадение...

Впрочем, президент Украины сделал вид, что не знает и то, почему после его прихода к власти люди из команды Коломойского получили серьезные должности на госпредприятии «Центрэнерго».

Откровенно издевательскими были ответы Зеленского касательно судьбы одесского неонациста Сергея Стерненко, зарезавшего в 2018 году человека на улице.

Его дело забрала себе недавно Служба безопасности Украины, которая, по данным СМИ, объединила данные материалы с уголовными производствами о «нападениях на активистов». Таким образом, убийца сам стал «жертвой», а убитый им человек – преступником.

Зеленский сделал вид, что ничего не знает о происходящем, хотя спецслужба подчиняется ему напрямую, а решение по делу одесского неонациста, по информации украинских СМИ, принималось «наверху».



Стоп-кадр из видео в YouTube

Не менее глумливо звучали и ответы президента Украины на вопросы относительно нападок на оппозиционные СМИ – в частности, на телеканал «112».

Он заявил, что владельцы телеканала – люди с «не-проукраинскими» взглядами, но уверил журналистов, что никак не влияет на происходящее. И это при том, что именно его партия «Слуга народов» инициировала создание «инквизиционной» парламентской комиссии, направленной против оппозиционных медиа.

Впрочем, на этом циничное вранье не закончилось. Зеленский сделал вид, что совершенно не осведомлен и о ситуации вокруг скандального сайта «Миротворец», раскручивающего травлю неугодных киевскому режиму людей.

Правда, «неосведомленность» Зеленского не помешала создателю «Миротворца» Антону Геращенко материализоваться на посту заместителя министра внутренних дел, в «зеленковском» правительстве.

И уж совсем забавно прозвучали слова Зеленского об «отличных отношениях» с Меркель – в контексте лживых обвинений, которые украинский президент допустил в разговоре с Дональдом Трампом, говоря об отсутствии помощи со стороны Берлина и Парижа.

Зеленский попытался убедить аудиторию в том, что он таким образом защищал интересы Украины. Чтобы поверить в такое, нужно быть просто не совсем адекватным человеком. Поливание оказывающих Незалежной серьезную поддержку людей за глаза грязью – вряд ли потенциально могло принести гражданам Украины хоть какую-то пользу.

По поводу конфликта в Донбассе Зеленский рассуждал долго, но так и не сказал ничего конкретного. Вместо этого он в очередной раз завел волынку о собственном видении «формулы Штайнмайера» и о том, что с боевиками-неонацистами, не желающими отступать от линии соприкосновения, нужно «разговаривать». Президент Украины рассказал, что у него есть несколько планов по будущему Донбасса. Но их подробности так и не раскрыл.

То, что сотрудники МВД Украины спокойно пропускают неонацистов на фронт, Зеленский никак толком прокомментировать не смог. Как и то, что в следующем году на Украине закроются все русскоязычные школы.

При этом он дал понять, что гуманитарная политика сохранится такая же, какая она была при Порошенко. А вопрос о языке вообще попросил не поднимать, сравнив его с «вопросом марихуаны».

Таким образом, несмотря на целый день общения Зеленского с прессой, ничего нового украинцы от него не узнали. Президент Незалежной только в очередной раз продемонстрировал неуважения к своему же народу (а также – к соседям и партнерам) и готовность врать по поводу и без повода.

Впрочем, если кто-то не хочет замечать очевидную ложь, может быть, его и устраивает построенная президентом-комиком альтернативная реальность?

Что мы можем сказать наверняка, так это то, что отношения Украины с Россией в обозримом будущем вряд ли улучшатся...