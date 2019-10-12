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Турция взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн

14:39 12.10.2019
Фото: Son Kale Türkiye / Twitter
Сюжет: Сирийский кризис

Турецкие военные взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии. 

"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн", — цитирует РИА Новости сообщение Министерства обороны Турции.

Вместе с турецкими военными в операции участвуют бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Анкара.

В то же время  курдские формирования отрицают, что Рас эль-Айн находится под контролем ВС Турции, пишеь "Коммерсант" со ссылкой на  AFP.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира". Ее цель - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. По последним данным, были уничтожены более 400 курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары приграничным сирийским городам, в том числе по Рас эль-Айну. Позже началась наземная часть операции.

Власти Сирии расценивают эти действия как незаконное вторжение. 

Темы: Турция, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.10.2019, 19:24
Гость: порто-франко

Под контроль можно взять агенство, которое так преподносит события. Турки пытаются оккупировать город.
12.10.2019, 19:22
Гость: порто-франко

Много не бывает. Это их земля. А если туркам не нравится, то могут укатить в Казахстан-Алтай, откуда они и прискакали. Быть Кардухии, Эрдоган-Чавушоглу и прочие оглу могут пить арак или уксус, на их усмотрение.
12.10.2019, 18:34
Гость: Сравнили

Эрдогана с Гитлером! Эрдоган не хочет отдать под Курдистан площадь в две Сирии, которую требуют курды и которых всего 20-30 миллионов. Курды имеют поддержку американцев и американцы ни разу их ошибочно даже не бомбили. С игилом не получилсь Сирию завоевать, а вот если все автономные курды получат Курдистан, (что они требуют от ООН) отхватив четверть Турции, то Эрдогану будет обидно иметь под боком еще и американскую базу. Эрдогану Путин теперь намного роднее чем американцы.
И пока ни кто не мешает надо курдов ослабить, уж слишком много им надо.
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