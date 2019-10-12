Турция взяла под контроль сирийский Рас-эль-Айн

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Турецкие военные взяли под контроль стратегически важный город Рас эль-Айн на севере Сирии.

"В результате успешных боевых действий, проводимых в рамках операции "Источник мира" к востоку от Евфрата, были взяты под контроль жилые кварталы города Рас эль-Айн", — цитирует РИА Новости сообщение Министерства обороны Турции.

Вместе с турецкими военными в операции участвуют бойцы оппозиционной Сирийской национальной армии, которую поддерживает Анкара.

В то же время курдские формирования отрицают, что Рас эль-Айн находится под контролем ВС Турции, пишеь "Коммерсант" со ссылкой на AFP.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира". Ее цель - занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований. По последним данным, были уничтожены более 400 курдов. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары приграничным сирийским городам, в том числе по Рас эль-Айну. Позже началась наземная часть операции.

Власти Сирии расценивают эти действия как незаконное вторжение.