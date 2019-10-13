При таких друзьях врагов не надо

Эдуард Лимонов: «Операция называется у турок "Источник мира". На самом деле это bloody война, да ещё какая, по своей цели похожая на геноцид. Кого? Да курдов же»

Вначале турецкая авиация нанесла удары по городам Телль Абьяд и Рас-эль-Айн и ещё по паре населённых пунктов региона. Жители спешно покидают эти города.

А в среду уже сухопутные турецкие войска вошли на территорию Сирии, в населённые курдами районы её, а курды объявили всеобщую мобилизацию.

Фото: twitter

Операция называется у турок "Источник мира". На самом деле это bloody война, да ещё какая, по своей цели похожая на геноцид. Кого? Да курдов же. Между тем именно курды сломили в этих местах "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация, - прим. ред.). Самые рьяные и самоотверженные.

Турцию поддерживает свежепереименованная из группировки "аш Шам" - "Свободная Сирийская армия". Основные их силы сидят в Идлибе, но ещё вмешаются. Теперь стало понятно, почему Турция так защищала идлибских джихадистов, чтобы использовать их в войне против курдов, как сейчас.

Германия смело осудила ввод войск Турции в Северную Сирию. Даже Германия.

Президенты России и Турции – ВВП и турецкий Эрдоган – провели телефонный разговор. Лавров пока обвинил во вторжении Турции в Сирию США. (США во многом виноваты на планете Земля, но не во всём.) "Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для других целей, и турецкая операция им не угрожает" – так было сказано на уровне МИДа.

Теперь короткое отступление.

Курды – старая нация. Курдом был знаменитый Саладдин, победоносный мусульманский воитель раннего средневековья, остановивший крестоносцев, в те времена навалившихся на Восток. Курды медленно осознавали свою национальную идентичность, но уже в 50-е годы XX века в СССР много писали о знаменитом курдском роде Барзани из Ирака, возглавлявшем тогда борьбу курдов за национальное государство.

А потом, уже по историческим меркам недавно, попал в плен к туркам и сидит за решёткой на острове Имралы в Мраморном море курдский мученик - Абдулла Оджалан. Я участвовал в нескольких демонстрациях за его свободу у турецкого посольства ещё во времена Ельцина.

Фото: radikal.com.tr

Тут уместно отступление об Оджалане, ибо он - основатель и лидер Рабочей партии Курдистана, которую вот уже более сорока лет пытаются уничтожить турки. Где-то в 1980 году Оджалан эмигрировал в Сирию, где организовал боевые отряды, как раз в тех местах, куда пришли сегодня турки.

С 1984 года вёл боевые действия против Турции под лозунгом независимости Курдистана. В феврале 1999 года был похищен спецслужбами Турции с помощью спецслужб Израиля. В 1998 году, изгнанный с территории Сирии, безуспешно просил политического убежища, в том числе и у России, но не получил. Осуждён был на смертную казнь, ее заменили пожизненным заключением, и вот уже 20 лет он томится на острове Имралы.

В настоящее время курды оказались разделённым народом, они живут в четырёх странах: в Турции (20% населения), в Ираке, в Сирии и в Иране тоже. Курды хотят иметь своё государство и имеют на это право, и будут иметь своё государство. В общей сложности курдов где-то миллионов сорок. Чтобы подавить курдскую автономию и курдские боевые отряды и не дать ей распространиться, на турецких курдов и организована операция "Источник мира", которая на самом деле bloody война.

Теперь о турках и Турции.

Турки всегда привечали наших врагов. И в Первую мировую войну дали приют многочисленным беженцам с Кавказа, так называемым "мухаджирам" (миллионы на самом деле ушли в Турцию, бежавши от наступления российских армий на Кавказе, потому в современных турках мало крови сельджуков и много крови черкесов, адыгов и даже перешедших в ислам греков, например), и дудаевцам-масхадовцам раскрывали объятья, и сейчас проводят у себя в Турции съезды крымско-татарского народа и настаивают на украинской принадлежности Крыма.

Не говоря уже о сбитом российском лётчике Пешкове, об убитом в прямом эфире российском после Карлове, уже в наши дни.

Зачем же мы с ними в альянсе - спрашивается.

А из тщеславия во многом.

Как же, страна - член НАТО вдруг перемещается в наш лагерь. Закупила наши С-400, мы с ней подписали договор о строительстве газопровода "Турецкий поток" (целиком за наш счёт, правда), о строительстве атомной электростанции (в кредит, турки - не глупые бизнесмены), нам нравится так хулиганить чуть-чуть, якобы захомутав к себе Турцию. На самом деле это она нас захомутала.

А почему Соединённые Штаты не вышибут Турцию из НАТО? А у турков самая многочисленная армия на Ближнем Востоке, она прикрывает интересы НАТО в этом регионе, и велика ненависть США к Ирану.

Со своей стороны США ведь реально пытались осуществить в Турции либерально-мусульманский переворот, у них перед Эрдоганом рыльце в пушку. А российский спецназ чуть ли не на руках вынес Эрдогана из отеля в Мраморном море, куда уже летели вертолёты мятежников турецкой армии. Российский спецназ спас ему жизнь.

За это турки "отдали" нам Алеппо.

Вы не знали этого? Так знайте, у меня обычно достоверные сведения.

С Турцией России придётся, скорее всего, расплеваться. Поскольку как она, Россия, сможет удовлетворить интересы Сирии и Ирана с одной стороны, и интересы Турции - с другой? Никак. Покряхтит наша власть и вынуждена будет сместиться с позиции "за всё хорошее против всего плохого" на позицию национальных интересов России.

Поскорее бы.