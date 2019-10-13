При таких друзьях врагов не надо
Вначале турецкая авиация нанесла удары по городам Телль Абьяд и Рас-эль-Айн и ещё по паре населённых пунктов региона. Жители спешно покидают эти города.
А в среду уже сухопутные турецкие войска вошли на территорию Сирии, в населённые курдами районы её, а курды объявили всеобщую мобилизацию.
Фото: twitter
Операция называется у турок "Источник мира". На самом деле это bloody война, да ещё какая, по своей цели похожая на геноцид. Кого? Да курдов же. Между тем именно курды сломили в этих местах "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая организация, - прим. ред.). Самые рьяные и самоотверженные.
Турцию поддерживает свежепереименованная из группировки "аш Шам" - "Свободная Сирийская армия". Основные их силы сидят в Идлибе, но ещё вмешаются. Теперь стало понятно, почему Турция так защищала идлибских джихадистов, чтобы использовать их в войне против курдов, как сейчас.
Германия смело осудила ввод войск Турции в Северную Сирию. Даже Германия.
Президенты России и Турции – ВВП и турецкий Эрдоган – провели телефонный разговор. Лавров пока обвинил во вторжении Турции в Сирию США. (США во многом виноваты на планете Земля, но не во всём.) "Россия не будет вмешиваться в конфликт Анкары и Дамаска, российские военные находятся в Сирии для других целей, и турецкая операция им не угрожает" – так было сказано на уровне МИДа.
Теперь короткое отступление.
Курды – старая нация. Курдом был знаменитый Саладдин, победоносный мусульманский воитель раннего средневековья, остановивший крестоносцев, в те времена навалившихся на Восток. Курды медленно осознавали свою национальную идентичность, но уже в 50-е годы XX века в СССР много писали о знаменитом курдском роде Барзани из Ирака, возглавлявшем тогда борьбу курдов за национальное государство.
А потом, уже по историческим меркам недавно, попал в плен к туркам и сидит за решёткой на острове Имралы в Мраморном море курдский мученик - Абдулла Оджалан. Я участвовал в нескольких демонстрациях за его свободу у турецкого посольства ещё во времена Ельцина.
Фото: radikal.com.tr
Тут уместно отступление об Оджалане, ибо он - основатель и лидер Рабочей партии Курдистана, которую вот уже более сорока лет пытаются уничтожить турки. Где-то в 1980 году Оджалан эмигрировал в Сирию, где организовал боевые отряды, как раз в тех местах, куда пришли сегодня турки.
С 1984 года вёл боевые действия против Турции под лозунгом независимости Курдистана. В феврале 1999 года был похищен спецслужбами Турции с помощью спецслужб Израиля. В 1998 году, изгнанный с территории Сирии, безуспешно просил политического убежища, в том числе и у России, но не получил. Осуждён был на смертную казнь, ее заменили пожизненным заключением, и вот уже 20 лет он томится на острове Имралы.
В настоящее время курды оказались разделённым народом, они живут в четырёх странах: в Турции (20% населения), в Ираке, в Сирии и в Иране тоже. Курды хотят иметь своё государство и имеют на это право, и будут иметь своё государство. В общей сложности курдов где-то миллионов сорок. Чтобы подавить курдскую автономию и курдские боевые отряды и не дать ей распространиться, на турецких курдов и организована операция "Источник мира", которая на самом деле bloody война.
Теперь о турках и Турции.
Турки всегда привечали наших врагов. И в Первую мировую войну дали приют многочисленным беженцам с Кавказа, так называемым "мухаджирам" (миллионы на самом деле ушли в Турцию, бежавши от наступления российских армий на Кавказе, потому в современных турках мало крови сельджуков и много крови черкесов, адыгов и даже перешедших в ислам греков, например), и дудаевцам-масхадовцам раскрывали объятья, и сейчас проводят у себя в Турции съезды крымско-татарского народа и настаивают на украинской принадлежности Крыма.
Не говоря уже о сбитом российском лётчике Пешкове, об убитом в прямом эфире российском после Карлове, уже в наши дни.
Зачем же мы с ними в альянсе - спрашивается.
А из тщеславия во многом.
Как же, страна - член НАТО вдруг перемещается в наш лагерь. Закупила наши С-400, мы с ней подписали договор о строительстве газопровода "Турецкий поток" (целиком за наш счёт, правда), о строительстве атомной электростанции (в кредит, турки - не глупые бизнесмены), нам нравится так хулиганить чуть-чуть, якобы захомутав к себе Турцию. На самом деле это она нас захомутала.
А почему Соединённые Штаты не вышибут Турцию из НАТО? А у турков самая многочисленная армия на Ближнем Востоке, она прикрывает интересы НАТО в этом регионе, и велика ненависть США к Ирану.
Со своей стороны США ведь реально пытались осуществить в Турции либерально-мусульманский переворот, у них перед Эрдоганом рыльце в пушку. А российский спецназ чуть ли не на руках вынес Эрдогана из отеля в Мраморном море, куда уже летели вертолёты мятежников турецкой армии. Российский спецназ спас ему жизнь.
За это турки "отдали" нам Алеппо.
Вы не знали этого? Так знайте, у меня обычно достоверные сведения.
С Турцией России придётся, скорее всего, расплеваться. Поскольку как она, Россия, сможет удовлетворить интересы Сирии и Ирана с одной стороны, и интересы Турции - с другой? Никак. Покряхтит наша власть и вынуждена будет сместиться с позиции "за всё хорошее против всего плохого" на позицию национальных интересов России.
Поскорее бы.