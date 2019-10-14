Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

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Евросоюз продлил на год санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери, а также из-за применения и распространения химического оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В санкционном списке значатся четыре человека, которых Евросоюз связывает с инцидентом в Солсбери, пять человек, якобы связанных с сирийским режимом, а также одна организация - Центр научных исследований в Сирии.

Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территории Евросоюза, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

В октябре прошлого года Европейский союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

