]]> ]]>
Главная В мире Новости

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

12:13 14.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Евросоюз продлил на год санкции против России в связи с инцидентом в Солсбери, а также из-за применения и распространения химического оружия, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

В санкционном списке значатся четыре человека, которых Евросоюз связывает с инцидентом в Солсбери, пять человек, якобы связанных с сирийским режимом, а также одна организация - Центр научных исследований в Сирии.

Санкционные меры подразумевают запрет на въезд на территории Евросоюза, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

В октябре прошлого года Европейский союз одобрил новый механизм введения санкций против лиц, "причастных к разработке и применению химического оружия в любом месте, независимо от их гражданства и местонахождения".

Власти Евросоюза заявляли, что новые меры приняты "в рамках выработки действий в сфере безопасности после инцидента в британском Солсбери". Ранее механизм был согласован на уровне постпредов стран ЕС.

В марте 2018 года в Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.
 

Темы: Дело Сергея Скрипаля, Россия, Экономические санкции и эмбарго, Европейский союз (ЕС)
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.10.2019, 14:53
Гость: Ник

России пора ввести против Европы санкции - перекрыть подачу и продажу газа пока будут выдвигать подобные маразматические обвинения.
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.