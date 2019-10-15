В Минске арестовали россиянку по запросу США

12:36

В Минске по запросу США была арестована гражданка России Анна Богачева, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, Богачева попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Женщина была арестована вечером в минувшее воскресенье, 13 октября. Во время ареста она находилась в своем номере одной из гостиниц города. С ней находились муж и ребенок.

Богачева связалась с консульством России в Белоруссии.

Американские спецслужбы расследуют дело о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств такого вмешательства предъявлено не было. В США считают, что вмешательство оказывалось через социальные сети. Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона были предъявлены трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой.