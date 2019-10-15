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В Минске арестовали россиянку по запросу США

12:36 15.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В Минске по запросу США была арестована гражданка России Анна Богачева, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По данным агентства, Богачева попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы. Женщина была арестована вечером в минувшее воскресенье, 13 октября. Во время ареста она находилась в своем номере одной из гостиниц города. С ней находились муж и ребенок.

Богачева связалась с консульством России в Белоруссии.

Американские спецслужбы расследуют дело о «вмешательстве» России в выборы президента США в 2016 году. Прямых доказательств такого вмешательства предъявлено не было. В США считают, что вмешательство оказывалось через социальные сети. Обвинения в мошенничестве и сговоре против Вашингтона были предъявлены трем компаниям и 13 россиянам, в том числе Богачевой. 

Темы: Отношения России и США, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 20:01
Гость: И всех делов.

нув коль арестовали то надо выдать её США.
15.10.2019, 19:56
Гость: Гы-гы-обязаны по интерполовским обязательствам

По каким-таким интерполовским обязательствам? Умные все какие.

Учитесь читать:

В Минске по запросу США была арестована гражданка России Анна Богачева,

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Интерпол — международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-

участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью.

Интерпол не осуществляет никаких вмешательств в деятельность политического, военного, религиозного и расового характера (статья 3 Устава)
15.10.2019, 19:52
Гость: Интересно,

Сподобилась как эта дама суметь
Всобачить через социальную сеть
Самим инда Штатам на пост президента
"Зловещей Москвы", безусловно, "агента"?
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