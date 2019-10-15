В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией

11:39

Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе. Он заявил, что Москва может финансировать в том числе и протест юной экоактивистки Греты Тунберг.

«Эти кампании (например, „Пятница ради будущего“ (движение шведской активистки Греты Тунберг), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», — цитирует Мойтена RNS.

По его словам, климатические акции оказывают «сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения. Парламентарий увидел в протестах негативное влияние на объединение Европы и призвал коллег изучить возможность поддержки подобных мероприятий со стороны России.

«Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — задался вопросом Мойтен.

О 16-летней Тунберг вновь заговорил на весь мир после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Она основала «Школьную забастовку за климат» — международное движение, в рамках которого дети в некоторых странах по пятницам ходят на экологические митинги вместо занятий. 2 октября президент России Владимир Путин критически оценил выступление Греты Тунберг в ООН, отметив, что использование детей в интересах третьих лиц «достойно только осуждения».