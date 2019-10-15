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В Европе связали протесты Греты Тунберг с Россией

11:39 15.10.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Депутат Европарламета Йорг Мойтен призвал выяснить, причастна ли Россия к финансированию климатических акций, проходящих в Европе. Он заявил, что Москва может финансировать в том числе и протест юной экоактивистки Греты Тунберг.

«Эти кампании (например, „Пятница ради будущего“ (движение шведской активистки Греты Тунберг), акции Greenpeace, гражданские спасательные суда в Средиземном море) профессионально организованы и имеют серьезную финансовую поддержку», — цитирует Мойтена RNS.

По его словам, климатические акции оказывают «сильное влияние на политику, что препятствует достижению таких целей, как обеспечение благосостояния и занятости населения. Парламентарий увидел в протестах негативное влияние на объединение Европы и призвал коллег изучить возможность поддержки подобных мероприятий со стороны России.

«Не имея в своем распоряжении выводов такого расследования, может ли комиссия исключать вероятность того, что данные кампании финансирует и курирует Россия?» — задался вопросом Мойтен. 

О 16-летней Тунберг вновь заговорил на весь мир после ее эмоционального выступления на климатическом саммите ООН. Она основала «Школьную забастовку за климат» — международное движение, в рамках которого дети в некоторых странах по пятницам ходят на экологические митинги вместо занятий. 2 октября президент России Владимир Путин критически оценил выступление Греты Тунберг в ООН, отметив, что использование детей в интересах третьих лиц «достойно только осуждения».

Темы: Россия, Экология и охрана природных богатств планеты, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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15.10.2019, 20:12
Гость: ВСЁ

В этом году эта больная нобелевскую не получит.
15.10.2019, 18:33
Гость: :)

Пыльные бури на Марсе, гигантские ветры в атмосферах Венеры и Юпитера - это всё закономерные последствия физико-химических процессов, разворачивавшихся в Солнечной Сисиеме в течение миллиардов веков. Скоропостижные изменения атмосферы и климата Земли, химического состава воды в океанах и и.п. этими процессами не объяснить. Но зато их время, масштаб и амплитуда точно совпадают с индустриализацией человеческой цивилизации с последующим загаживанием планеты и ее атмосферы. Поэтому закономерны исследования изменений планеты и её атмосферы, вызванных деятельностью (свинячеством) человечества.
Другими словами, если к вам в гости зашел сосед и после его ухода вы обнаружили, что со стола внезапно пропал кошелек, вы ведь подумаете на того человека и не будете оправдывать исчезновение кошелька пыльными бурями на Марсе.
15.10.2019, 16:59
Гость: И мы уже знаем

какие это будут выводы.
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