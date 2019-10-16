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На Украине возбудили дело против бывшего генпрокурора Луценко

13:53 16.10.2019
Юрий Луценко
Фото с сайта wikipedia.org
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Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, пишет агентство "Украинские новости".

Луценко подозревается в злоупотреблении служебным положением, за что грозит до трех лет ограничения свободы. Расследовать возможные преступления Луценко поручил Соломенский суд Киева.

Как напоминает издание, Луценко был уволен с должности прокурора 9 сентября. В свое время он обвинял главу НАБУ во вмешательстве в выборы США на стороне Клинтон. Кроме того, он раскрыл детали нескольких своих разговоров с высокопоставленными чиновниками других государств. Также вопросы властей вызывала его поездка в Великобританию на курсы по английскому языку.

Ранее в Госбюро расследований Украины сообщили о возбуждении уголовного дела против Луценко в связи с возможным злоупотреблением служебным положением, заявление подал председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Темы: Украина
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