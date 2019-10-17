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Минск назвал условие для отказа от Союзного государства с Россией

14:03 17.10.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Белоруссия может отказаться от создания Союзного государства с Россией, если общество посчитает соответствующее соглашение нецелесообразным. Пока же граждане говорят о желании тесных отношений и с Россией, и с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел Владимир Макей, передает «Интерфакс».

«Если общество посчитает нецелесообразным существование того или иного соглашения — общество может поднять вопрос и поставить его перед руководством государства», — сказал он. Как указал Макей, власти страны учитывают соответствующее мнение.

Чиновник добавил, что процедуры позволяют выносить вопросы на референдум через обращения. При этом, по его словам, все опросы свидетельствуют, что большинство граждан высказываются за тесные отношения с Россией. Владимир Макей также заявил, что не видит смысла публиковать для ознакомления общественности рабочие документы по интеграции с РФ, решение об информировании граждан будет принято на встрече президентов двух стран в декабре.

Вопрос об интеграции в рамках Союзного государства активно обсуждается с марта 2019 года, два месяца назад президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству ускорить согласование с Москвой программы по интеграции. Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в августе говорил, что принципиальные разногласия по вопросам сотрудничества с Белоруссией сняты.

Темы: Россия, Белоруссия, Отношения России и Белоруссии, Союзное государство России и Белоруссии
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Комментарии читателей
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17.10.2019, 19:54
Гость: IgS

Я драники больше люблю. А разница у одних бендера и хатынь у других партизаны и Хатынь. Только Хатынь у них разная. Так что удачи вам с галушками..
17.10.2019, 17:43
Гость: Надо срочно

заключать союз, пока они выдали всех россиян пиндосам.
17.10.2019, 17:33
Гость: tot64

Чем Бульбаш лучше хохла? Особенно ничем.
Галушки заменил драниками. Вот и вся разница.
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