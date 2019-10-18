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Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США

12:58 18.10.2019
© KM.RU, Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Турция возобновили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении огня.

Журналисты AP сообщили, что стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. В другом городе, где проходили ранее столкновения турецкой армии и курдов — Тель-Абъяд, прекращение огня соблюдается, пишет "Коммерсант".

Также о возобновлении обстрелов сообщило сирийскогое информагентство SANA в Twitter. По его данным, Турция нанесла артиллерийский удар по некоторым районам вокруг Рас-эль-Айна.

Накануне вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом  заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Была достигнута договоренность, что США будут способствовать отводу курдских формирований. Соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

9 октября Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии "Источник мира". Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных регионах.

Темы: Сирия, США, Турция
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Комментарии читателей
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18.10.2019, 20:18
Гость: А где

это?
18.10.2019, 16:58
Гость: Мурик Али-баба

Несмотря на официально объявленное перемирие после сделка Эрдогана-Пенса, де-факто оно так и не началось.
С утра продолжились активные боевые действия в районе Рас-аль-Айна (а также в самом городе), а также в районе Зерикании.
В Рас-Аль-Айне, который позавчера был отрезан от дороги на Таль-Темер, продолжились уличные бои, где турки и курды применяли артиллерию и ударные БПЛА.
Журналисты находящиеся в районе города сообщают, что эвакуация гражданского населения крайне затруднена. В боях за последнии сутки обе стороны понесли потери, причем в уличных боях погиб высокопоставленный полевой командир из "Дивизии Хамза".Эта структура из ССА-союзника Турции.
Руководство курдов уже обвинило Турцию в срыве перемирия. При этом, в районах, которые формально под перемирие не подпадали, относительно спокойно - основные боевые действия по-прежнему идут в турецкой "зоне безопасности".
Очевидно, что стороны будут пытаться переложить друг на друга ответственность за срыв прекращения огня, чтобы представить оппонента виновником продолжения кровопролития в глазах "мирового сообщества".
18.10.2019, 13:40
Гость: ОТСТАВНИК

Султан хотел бакшиш получить от переговоров. Но дошло , что получит Бак Шиш. Вот и расстроился.
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