Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США

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Турция возобновили операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, несмотря на соглашение с США о временном прекращении огня.

Журналисты AP сообщили, что стали свидетелями боевых действий в городе Рас-эль-Айна. В другом городе, где проходили ранее столкновения турецкой армии и курдов — Тель-Абъяд, прекращение огня соблюдается, пишет "Коммерсант".

Также о возобновлении обстрелов сообщило сирийскогое информагентство SANA в Twitter. По его данным, Турция нанесла артиллерийский удар по некоторым районам вокруг Рас-эль-Айна.

Накануне вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии. Была достигнута договоренность, что США будут способствовать отводу курдских формирований. Соглашение распространяется лишь на зону между городами Тель-Абъяд и Рас-эль-Айн.

9 октября Турция объявила о начале военной операции на северо-востоке Сирии "Источник мира". Основная ее цель - борьба против курдских военизированных формирований в сирийских приграничных регионах.