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Британский парламент дал предварительное одобрение сделке по Brexit

08:19 23.10.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Члены британской Палаты общин во вторник выразили поддержку соглашению по Brexit, разрешив таким образом перейти к следующей фазе процесса его ратификации, пишет "Интерфакс".

По данным агентства, "за" высказались 329 депутатов, против - 299.

Это не гарантирует, что в итоге в Палате общин ратифицируют сделку, подготовленную Лондоном и Брюсселем. Однако, это очень важная победа правительства Бориса Джонсона, впервые добившегося от парламента поддержки депутатов по этому вопросу.

В то же время британская палата общин отвергла предложение правительства о завершении за три дня рассмотрения вопроса о ратификации соглашения о Brexit. Против этой идеи проголосовали 322 депутата, а за - 308.

Это означает, что процесс ратификации в парламенте затянется. Поэтому не будет гарантии того, что Великобритания сможет, как это планировалось, выйти из ЕС с соглашением 31 октября 2019 года. Однако, в таком случае нет гарантий того, что в ЕС согласятся перенести Brexit на более поздний срок. 

В связи с этим Джонсон заявил, что намерен ускорить подготовку на случай, если Великобритании придется выйти из ЕС 31 октября без какого бы то ни было соглашения.

17 октября Великобритания и ЕС достигли нового соглашения по Brexit. Согласно сделке Джонсона, между Северной Ирландией (часть Великобритании) и остальной британской территорией появится таможенная граница. Это было сделано, чтобы избежать резкого появления "жесткой" границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия.

23 июня 2016 года в Великобритании состоялся референдум по вопросу о выходе страны из состава Евросоюза. По официальным данным, 51,9% участников плебисцита выступили за Brexit. Однако по результатам опубликованного в середине ноября 2018 года опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

Темы: Великобритания
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Комментарии читателей
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23.10.2019, 11:23
Гость: Alex202

Чтобы читать британские газеты достаточным будет "highly likely".
23.10.2019, 10:11
Гость: Татьяна Алексеевна

То они хотят Брексит, то не хотят...
Сколько же ещё они будут так в раскорячку стоять?
23.10.2019, 09:46
Гость: Европеец

Эта информация неправдивая.
Парламент не одобрил план Джонсона в субботу и спикер John Berkow в понедельник отказался разрешить повторное голосование посколько ничего не изменилось от субботы. Наоборот парламент одобрил согласие с договором только после принятия пакета законов, благодаря которым договор бы стал частью британского законодательства. Это бы означало, что Британия не успеет уйти 31.10.
Джонсон потом хотел добиться, чтобы эти законы были приняты «быстрым процессом».
...
Вчера парламент согласился с тем, чтобы обновились дискуссии о договоре (в этой статье это приняли за согласие с договором), но через 20 минут парламент отказался принимать эти чопровождающие законы быстрым процессом.
Если коротко и по русски - Джонсону обещали голосовать, но только намного позже и так, что Британия будет в ЕГ до февраля.
Изучайте языки и читайте британские газеты (TAhe Guardian).
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