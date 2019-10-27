Трамп подписал документ о намерении выйти из договора по открытому небу

18:22

Президент США Дональд Трамп подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора по открытому небу, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц.

Окончательное решение еще не принято, и дискуссии продолжаются.

8 октября председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель в своем письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О'Брайену осудил планы администрации Трампа вывести Штаты из договора по открытому небу, напоминает "Интерфакс". В нем отмечалось, что он позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил. По мнению Энгеля, выход США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Российская Федерация ратифицировала договор 26 мая 2001 года, в настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года.