«Русский шпион» подставился перед контрразведкой Болгарии

В Европе возник новый шпионский скандал, связанный с Россией: Болгария выслала первого секретаря посольства России в Софии

Чем российский дипломат привлек внимание контрразведки Болгарии и связана ли эта история с целой серией подобных скандалов, произошедших в последнее время в странах Восточной Европы?

Фото с сайта in-bulgaria.online

Болгарская контрразведка (Государственное агентство национальной безопасности – ГАНБ) объявило о раскрытии очередного «русского шпиона», якобы работавшего в посольстве России в Софии на должности первого секретаря. Прокуратура Болгарии потребовала его высылки в течение 24 часов, российский посол был вызван в болгарский МИД, а дипломат, по ряду данных, уже в понедельник покинул Болгарию.

Пару месяцев назад ГАНБ также обвинило нескольких болгарских граждан в нелояльности и сотрудничестве с российскими организациями, а также в отмывании денег в политических целях. Хотя сейчас высылка российского дипломатического сотрудника и это дело не выглядят взаимосвязанными.

Российское посольство в Софии никак происходящее не комментирует. В нем трудится девять дипломатов в статусе первого секретаря. Один из них, по версии болгар, за различные формы подкупа порывался получать секретные сведения как от болгарских граждан, так и от граждан ЕС. Насколько успешно он это делал, не говорится. По данным газеты ВЗГЛЯД, речь может идти о Владимире Р., приехавшем в Болгарию всего лишь прошлой осенью.

Теория и практика болгарской внутриполитической борьбы предполагает постоянные нападки на президента Румена Радева за его якобы пророссийскую ориентацию. Радев в ответ клянется в верности курсу на вступление в шенгенскую зону и введение евро и утверждает, что «внешняя политика не может быть приватизирована правительством».

А правительство сейчас возглавляет Бойко Борисов, который еще совсем недавно считался последовательным атлантистом и русофобом, но пару месяцев назад добровольно «сдался» в Москву на почве экономических перспектив от транзита российского газа через Болгарию.

Ранее именно премьер Бойко Борисов похоронил прежние варианты этого проекта и заодно модернизацию атомной станции в Козлодуе в угоду Европе, выбросив на ветер миллионы евро, уже туда вложенных. Он даже подавал в отставку, но теперь вынужден был приехать в Москву для того, чтобы реанимировать все то, что ранее сам же и закопал. Ради этого проекта и президент Радев, и премьер Борисов пошли на конфликт с Еврокомиссией, но в дебатах для внутреннего потребления продолжают обвинять друг друга в русофилии.

Взаимоотношения с Россией, степень исторической дружбы и прочие элементы как русофилии, так и русофобии – сейчас едва ли не единственный вопрос, по которому и пролегает линия фронта внутриболгарских политических споров.

Партия Бойко Борисова ГЕРБ находится у власти в Болгарии с перерывами с 2009 года, расставаться с лидирующими позициями не хочет, и ей приходится учитывать цикличный рост пророссийских настроений в болгарском обществе.

Вот под эту раздачу и попал первый секретарь посольства России в Софии Владимир Р. Впрочем, источники газеты ВЗГЛЯД предполагают, что мужчина просто сам нарывался на неприятности. Коллеги по посольству, как сообщает источник, замечали за дипломатом ряд неблаговидных поступков, которые могли привлечь внимание в том числе контрразведки Болгарии.

Кроме того, есть основания полагать, что штатная позиция в посольстве, которую занимал Владимир Р., изначально была «закреплена» за военной разведкой. При этом за год пребывания в Болгарии первый секретарь посольства Владимир Р. отметился только на двух посольских мероприятиях: он выступил в болгарском университете, где «поделился практическими аспектами своей дипломатической карьеры», и на детском танцевальном фестивале в августе этого года (это тоже не шутка).

Если версия наших источников корректна, то у такого персонажа просто не было шансов дожить до конца командировки без приключений. Даже если бы он, как утверждает болгарская контрразведка, не «проводил регулярные конспиративные встречи с гражданами Болгарии и с руководящим составом госорганизаций, имеющим доступ к секретной информации Болгарии, ЕС и НАТО». Хотя все-таки год с небольшим и сразу высылка – это своеобразный рекорд.

Дипломатические источники газеты ВЗГЛЯД полагают, что именно пребывание Владимира Р. на «засвеченной» посольской должности облегчило болгарской контрразведке слежку за ним. Российское посольство в Софии – большое по численности (а есть еще консульство в Варне, в составе которого раньше была должность официального представителя ФСБ), а болгарская контрразведка – маленькая и следить за всеми россиянами не может физически. А вот выборочно – это болгарам доступно.

В Софии считают себя постоянной «мишенью» российской разведки, поскольку на ее дешевые курорты постоянно съезжаются чиновники и военные из ЕС и НАТО. «Курортный шпионаж» – штука древняя, а некоторые курортные зоны Европы (Болгария, Черногория, Испания и Португалия) считаются раем для вербовщиков. Соответственно, там и велика активность контрразведки.

Сейчас и в Болгарии, и в ряде других стран Восточной Европы и Балкан пропагандируется версия, что их контрразведки ведут в последние месяцы согласованную кампанию по «зачистке территории» от российских разведывательных сетей просто так, без конкретного повода. Чтобы не было – и чтобы жизнь медом не казалась. Представить себе степень координации, скажем, поляков и болгар очень трудно, но по крайней мере видимость такой широкомасштабной операции упорно создается.

Многочисленные и участившиеся в последнее время истории с арестами «российской агентуры» и высылками дипломатов из восточноевропейских и балканских стран пока не выглядят как единая и согласованная операция, но, может быть, такого эффекта и добиваются. А распускаемые поляками и чехами слухи могут быть только пропагандистским туманом.

Между тем раскрученная несколько месяцев назад история с обвинениями в адрес нескольких болгарских политиков и общественных деятелей в «нелояльности» и сотрудничестве с российскими общественными организациями с нынешним делом никак не связана. Хотя у многих появился соблазн обвинить Софию в спланированной русофобской кампании.

Предыдущая история была связана с попыткой одного российского инвестора через общественную организацию «Двуглавый орел» купить телекомпанию «7», что было расценено болгарской контрразведкой как шаг к созданию инструмента пропаганды пострашнее RT. Примерно та же история в Сербии и ранее в Черногории.

Из всех этих историй можно предложить несколько выводов.

Во-первых, мы получаем еще одно подтверждение того, что «российские шпионские скандалы» используются в качестве дубины в местных политических играх.

Во-вторых, что-то надо делать с набором кадров на некоторые позиции.

В-третьих, если контрразведки восточноевропейских стран всерьез решили объявить тотальную войну, то на это надо адекватно реагировать.

И в-четвертых, кому-то из болгарских дипломатов в Москве придется приготовиться на выход. Принципа зеркальности никто не отменял.