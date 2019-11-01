Палата представителей одобрила начало публичного этапа импичмента Трампа

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Палата представителей США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, передает Reuters.

Конгрессмены 232 голосами против 196 одобрили резолюцию, которая предусматривает начало публичной стадии разбирательств. Документ устанавливает процедуры открытых слушаний и обнародования показаний свидетелей.

Резолюция также формально требует от шести комитетов, ведущих расследования деятельности Трампа, продолжать их.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал Трамп сразу после окончания голосования в конгрессе.

Процедура импичмента была начата из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп заявил, что было бы «прекрасно», если бы украинский президент поспособствовал возобновлению расследования в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Теперь Трампа подозревают в злоупотреблении служебным положением.

24 сентября член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. По ее словам, Трамп пытался скрыть от конгресса информацию о звонке Зеленскому и тем самым нарушил присягу. День спустя президент написал в Twitter, что никогда в США еще так плохо не относились к президенту, как сейчас относятся к нему, и также охарактеризовал происходящее как «охоту на ведьм».