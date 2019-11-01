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Палата представителей одобрила начало публичного этапа импичмента Трампа

07:17 1.11.2019
Фото с сайта donaldjtrump.com
Фото с сайта donaldjtrump.com
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Палата представителей США провела первое голосование в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, передает Reuters.

Конгрессмены 232 голосами против 196 одобрили резолюцию, которая предусматривает начало публичной стадии разбирательств. Документ устанавливает процедуры открытых слушаний и обнародования показаний свидетелей.

Резолюция также формально требует от шести комитетов, ведущих расследования деятельности Трампа, продолжать их.

«Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!» — написал Трамп сразу после окончания голосования в конгрессе.

Процедура импичмента была начата из-за разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы Трамп заявил, что было бы «прекрасно», если бы украинский президент поспособствовал возобновлению расследования в отношении деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Теперь Трампа подозревают в злоупотреблении служебным положением. 

24 сентября член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале процедуры импичмента. По ее словам, Трамп пытался скрыть от конгресса информацию о звонке Зеленскому и тем самым нарушил присягу. День спустя президент написал в Twitter, что никогда в США еще так плохо не относились к президенту, как сейчас относятся к нему, и также охарактеризовал происходящее как «охоту на ведьм».

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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01.11.2019, 13:03
Гость: Слизняк

Читают непрофессионалы и непонятно из чего исходят инициаторы импичмента. Выявляются 2 позиции:
1) На Украине служащие юстиции - это пройдохи, проходимцы и поэтому нельзя расследовать деятельность американца, а президент этого хотел бы.
2) На Украине служащие юстиции - это честные, добросовестные люди и они всё расследуют очень тщательно и возможно выявят нарушения закона американцем. Американцы должны быть неподсудны в других странах? Могут нарушать любые законы? А тех кто требует правосудия, надо преследовать вплоть до импичмента?
То есть всё дело в украинской юстиции! Украина вмешивается в выборы США.
Ничего не понятно. Надо же ведь объяснять.
01.11.2019, 09:24
Гость: охотник за бакланами

Активнее надо работать по импичменту , пока пророссийский агент Трамп, окончательно не разрушил США.
01.11.2019, 08:53
Гость: сергей

Раскол Америки, плюсы и минусы,объективный результат заката империи,но только начало,закат надо рассматривать как попытку переформатирования, острота ситуации определяется симптомом возврата,как реакции значительной части общества,перспективы-волны не устойчивости и ослабление супер державы как взаимодействие перспективных и ретроградных тенденций...
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