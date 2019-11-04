]]> ]]>
Главная В мире Новости

Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

16:41 4.11.2019
Инцидент в Керченском проливе 2018
Скриншот с YouTube
Материалы по теме:

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает местное агентство "Укринформ".

Согласно заявлению главы украинской дипломатии Вадима Пристайко, Киев готов забрать эти корабли. В связи с этим ведомство попросило Москву назвать место и время, когда можно будет забрать корабли.

"Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли", - цитирует агентство слова Пристайко.

Как рассказал дипломат, после получения кораблей украинская сторона намерена осмотреть их. В частности, Киев планирует выяснить, "была ли связано задержка с возвращением кораблей с тем, что их ремонтировали с целью сокрытия следов обстрелов".

В конце ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны вместе с экипажем и двумя сотрудниками ВСУ, находившимися на борту.

Нарушивших границу военных 7 сентября Москва передала Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц. 

Темы: Инцидент в Керченском проливе
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
04.11.2019, 21:09
Гость: Всё верно!

Табличка есть и на ней написано "Украина", откроешь дверь, а там бандерятник какой-то!
04.11.2019, 20:46
Гость: Немедленно возвращаем!

Это кто посмел данный стишок написать на русском. Вы плохо знаете свои украинские законы. А теперь получай по "шапке" за мову!
04.11.2019, 20:40
Гость: Да, да!

Вокруг каждой дырки выгравировать слова "Порох брэхун" и нэхай бандеры показывают в ГА ООН.
Все комментарии (26)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.