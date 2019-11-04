Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли

16:41

МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщает местное агентство "Укринформ".

Согласно заявлению главы украинской дипломатии Вадима Пристайко, Киев готов забрать эти корабли. В связи с этим ведомство попросило Москву назвать место и время, когда можно будет забрать корабли.

"Наши военные готовы прибыть в любую точку и забрать наши корабли", - цитирует агентство слова Пристайко.

Как рассказал дипломат, после получения кораблей украинская сторона намерена осмотреть их. В частности, Киев планирует выяснить, "была ли связано задержка с возвращением кораблей с тем, что их ремонтировали с целью сокрытия следов обстрелов".

В конце ноября 2018 года три корабля украинских ВМС нарушили российскую границу, войдя во временно закрытую акваторию территориального моря. После этого они продолжили путь из Черного моря к Керченскому проливу.

Корабли опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей, из-за чего были задержаны вместе с экипажем и двумя сотрудниками ВСУ, находившимися на борту.

Нарушивших границу военных 7 сентября Москва передала Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.