Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова

10:24

Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова. Его обвиняют в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщает Ynetnews. Информацию об экстрадиции также подтвердил адвокат россиянина Михаил Ирони.

Уточняется, что двумя днями ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию в Штаты.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан правоохранителями в аэропорту Тель-Авива еще в декабре 2015 года по запросу США. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Кроме Соединенных Штатов, выдачи Буркова требовала Москва: его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар, которая в середине октября получила 7,5 лет тюрьмы в России за контрабанду гашиша. Наркотик был обнаружен в ее багаже во время пересадки из Дели в Тель-Авив.