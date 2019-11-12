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Израиль выдал США российского хакера Алексея Буркова

10:24 12.11.2019
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти Израиля экстрадировали в США россиянина Алексея Буркова. Его обвиняют в мошенничестве с кредитными картами. Об этом сообщает Ynetnews. Информацию об экстрадиции также подтвердил адвокат россиянина Михаил Ирони.

Уточняется, что двумя днями ранее Верховный суд Израиля отклонил апелляцию адвокатов Буркова на его экстрадицию в Штаты.

Житель Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан правоохранителями в аэропорту Тель-Авива еще в декабре 2015 года по запросу США. Ему были предъявлены обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности.

Кроме Соединенных Штатов, выдачи Буркова требовала Москва: его предлагали обменять на израильтянку Нааму Иссахар, которая в середине октября получила 7,5 лет тюрьмы в России за контрабанду гашиша. Наркотик был обнаружен в ее багаже во время пересадки из Дели в Тель-Авив.

Темы: Израиль, США, Расследование преступлений в мире, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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12.11.2019, 14:56
Гость: Классу

Его задержали по запросу США в 2015 году. Сейчас 2019 год. На каком основании он находился в вашей тюрьме без суда и следствия 4 года? Про какой интерпол впариваете?
12.11.2019, 13:47
Гость: Класс!

Передали уже Сирии С-300 сдуру. Теперь смотрят, чтоб Боже упаси, не пульнули из нее. Потому после этого этих 300-х уже не будет, а это на продажах может отразиться. И все запреты Советского Союза Израилю в 60, 70 и 80-е годы очень плохо для него же кончались. Думается, нынешнее руководство постарше это хорошо помнит, что многое объясняет.
12.11.2019, 13:41
Гость: Класс!

Есть такая международная организация - Интерпол. Вот на основании ее ордера его и задержали. Еще вопросы?
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