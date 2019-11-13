Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

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Полномочия временного главы Боливии приняла сенатор-демократ Жаннин Аньес, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената. "Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

В связи со сложившейся ситуацией, после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

Отмечается, что депутатов - сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса. Они отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Сейчас в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.