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Полномочия временного президента Боливии взяла на себя сенатор Жанин Аньес

08:00 13.11.2019
Флаг Боливии
Фото с сайта Pixabay.com
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Полномочия временного главы Боливии приняла сенатор-демократ Жаннин Аньес, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Аньес занимала пост второго заместителя председателя сената.  "Я незамедлительно беру на себя полномочия президента государства", - заявила она с трибуны парламента Боливии.

В связи со сложившейся ситуацией, после отставки президента Эво Моралеса, вице-президента Альваро Гарсии, председателя сената (верхней палаты парламента) Адрианы Сальватьерры и председателя палаты депутатов (нижней палаты парламента) Виктора Борды, Аньес, согласно конституции Боливии, осталась первой в очереди из тех, кто может взять мандат на руководство государством.

Отмечается, что депутатов - сторонников Эво Моралеса в зале не было, при том, что они составляют две третьих депутатского корпуса, и без их присутствия было невозможно обеспечить необходимый кворум для правового оформления отставки Эво Моралеса. Они отказались принимать участие в чрезвычайном заседании парламента.

Сейчас в обязанность Аньес входит объявление досрочных президентских и всеобщих выборов, а также формирование временных органов власти.

Президент Болмвии Эво Моралес, а затем и все высшее руководство страны объявили об отставках в воскресенье, спустя 19 дней протестов и политического кризиса, начавшихся в стране после прошедших 20 октября президентских выборов, на которых были зафиксированы и подтверждены факты мошенничества.

Темы: Боливия
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Комментарии читателей
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13.11.2019, 09:21
Гость: Трезвый

вывод. Зря пиндосы думают что сменив власти Бразилии,Эквадора и Боливии они вернут себе доминирующее положение в Южной Америке. Они не понимают что у них рядом пороховая бочка и при разогреве она может взорваться уже не народно-демократическими революциями,а настоящими социалистическими революциями когда власть окажется не в руках нерешительных,половинчатых социал-демократов как в Венесуэле и Боливии,а в руках коммунистов как на Кубе.
Однозначно что победа буржуев в Боливии временная так как они не смогут предложить боливийцам ничего кроме буржуазных ценностей в виде классового расслоения и нищеты большинства. Во всех странах Латинской Америки власть держится только на обмане или напрямую на штыках и любое недовольство даже небольших групп граждан может привести к ее смене. Континент созрел для социалистических революций и они не за горами. Малейшее усиление внутриполитического (экономического и этнического) кризиса в США приведет к бури в пока еще вассальных странах Лат.Америки и в самих США.
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