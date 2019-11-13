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Коломойский назвал цену восстановления отношений Украины и России

18:17 13.11.2019
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Один из богатейших бизнесменов Украины Игорь Коломойский заявил о необходимости для страны порвать с Западом и восстановить отношения с Россией. По его словам, для этого потребуется 100 миллиардов долларов.

В интервью New York Times олигарх пояснил, что российское финансирование может заменить Украине кредиты Международного валютного фонда. «Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они хотели бы дать это нам сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что Украине нужно порвать с Западом и восстановить отношения с Россией.

«Они в любом случае сильнее [нас]. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, Америка, заставляете нас воевать и даже не платите нам за это», — заявил Коломойский.

По мнению Коломойского, Украину все равно не примут ни в НАТО, ни в ЕС, а потому нет нужды тратить время на «пустые разговоры». Бизнесмен говорит, что по-прежнему не испытывает любви к России, однако Запад подвел Украину, не выделив ей достаточно денег и не открыв для нее в должной мере свои рынки.

Коломойскому неофициально приписывают влияние на президента Украины Владимира Зеленского. Одним из поводов для спекуляций на эту тему служит то, что люди из окружения олигарха вошли в команду главы государства. Так, руководителем администрации (а позже — офиса) президента сразу после инаугурации был назначен личный адвокат Коломойского Андрей Богдан. В конце мая на должность главы Службы безопасности президента был назначен долгое время работавший у олигарха телохранителем Максим Донец.

Темы: Россия, Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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14.11.2019, 00:44
Гость: Carlos

По поводу таких хотелок есть куплет:

Ты говоришь, тебе полтинник мало,
А три рубля тебе никто не даст,
А потому что криво ... (дамы, пардон!)
И я никак ... (поручик, молчать , прошу Вас!)
14.11.2019, 00:39
Гость: Коломойский жжет)))))))))))))))))))

Если западные страны будут пренебрежительно относиться к Украине, она пойдет на сближение с Россией, заявил бизнесмен Игорь Коломойский.
"Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы, а вы в НАТО испачкаете штаны и будете покупать памперсы", — сказал он в интервью газете The New York Times
13.11.2019, 23:44
Гость: Гы-гы- Деньги возьмут

Взять-то возьмут, да кто ж им даст?
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