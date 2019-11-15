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Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

12:18 15.11.2019
Гитанас Науседа. Фото с сайта wikimedia.org
Гитанас Науседа. Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал россиян Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Николай Филипченко освобожден от отбывания остатка срока наказания по части второй статьи 79 УК Литовской Республики. Сергей Моисеенко освобожден от отбывания остатка срока наказания по части второй статьи 79 УК Литовской Республики», — приводит агентство текст сообщения о помиловании. Науседа принял такое решение в соответствии с рекомендацией Комиссии по помилованиям.

По информации агентства BNS, оба россиянина в 2017 году были приговорены к 10 годам лишения свободы.

Россиян помиловали, чтобы обменять на граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса, находящихся в заключении в России, утверждает BNS. Отмечается, что Россия также может выдать Литве норвежца Фруде Берга, приговоренного к 14 годам лишения свободы.

В октябре адвокат Фруде Берга Илья Новиков сообщил, что норвежец подал прошение о помиловании президенту Владимиру Путину.
 

Темы: Россия, Литва, Разведка и шпионаж в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
15.11.2019, 15:59
Гость: ser

да какие там шпионы? наверное фотки натовских танчиков в одноклассниках выложили
15.11.2019, 12:27
Гость: Их бы

наградить за то, что нашли в литве за чем можно "шпионить".
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