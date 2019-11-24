//СМИ обвинили сотрудников ГРУ в отравлении болгарского бизнесмена.

14:28

Группа расследователей The Insider, Bellingcat и Der Spiegel раскрыли подробности смерти болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и директора его компании. По их данным, в отравлении предпринимателя были задействованы восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ), пишет "Коммерсант".

Группа расследователей утверждает, что им удалось выяснить имена офицеров ГРУ - возможных участников отравления, которые в разные периоды находились в Болгарии. Это Денис Сергеев (оперативное имя — Сергей Федотов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данил Капралов).

Фото: The Insider

По сведениям изданий, сотрудников ГРУ идентифицировали по данным загранпаспортов — их выпускают сериями, поэтому можно найти похожие номера среди возможных попутчиков. При изменении имени дату и год рождения оставляли реальной. Как отмечают расследователи, после предыдущих публикаций некоторым сотрудникам ГРУ изменили фотографии и другие данные.

Емельяну Гебреву, его сыну и директору его фирмы одновременно стало плохо в разных местах. Это произошло в апреле 2015 года. В организме бизнесмена обнаружили нервно-паралитическое вещество "Новичок". Причины его отравления неизвестны. Он занимается экспортом вооружений. По одной из версий, в Москве Гебрева могли причислить к продавцам оружия американским союзникам в Сирии.