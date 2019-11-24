]]>
]]>
Главная В мире Новости

СМИ обвинили сотрудников ГРУ в отравлении болгарского бизнесмена

14:28 24.11.2019

Группа расследователей The Insider, Bellingcat и Der Spiegel раскрыли подробности смерти болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына и директора его компании. По их данным, в отравлении предпринимателя были задействованы восемь сотрудников Главного управления Генштаба России (ранее — ГРУ), пишет "Коммерсант".

Группа расследователей утверждает, что им удалось выяснить имена офицеров ГРУ -  возможных участников отравления, которые в разные периоды находились в Болгарии. Это Денис Сергеев (оперативное имя — Сергей Федотов), Сергей Павлов (Сергей Лютенко), Георгий Горшков (Петр Борисов), Иван Лебедев (Иван Терентьев), Николай Кононихин (Николай Ежов), Алексей Никитин (Алексей Калинин), Владимир Попов (Владимир Моисеев) и Данила Степанов (Данил Капралов). 

Фото: The Insider

По сведениям изданий, сотрудников ГРУ идентифицировали по данным загранпаспортов — их выпускают сериями, поэтому можно найти похожие номера среди возможных попутчиков. При изменении имени дату и год рождения оставляли реальной. Как отмечают расследователи, после предыдущих публикаций некоторым сотрудникам ГРУ изменили фотографии и другие данные. 

Емельяну Гебреву, его сыну и директору его фирмы одновременно стало плохо в разных местах. Это произошло в апреле 2015 года.  В организме бизнесмена обнаружили нервно-паралитическое вещество "Новичок". Причины его отравления неизвестны. Он занимается экспортом вооружений. По одной из версий, в Москве Гебрева могли причислить к продавцам оружия американским союзникам в Сирии. 

Темы: Болгария, Происшествия в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
24.11.2019, 17:43
Гость: Pupsik

Кто-то этих агентов ГРУ таким образом засвечивает. Откуда у газеты их фотографии? Ведь агент, после обнародования его личности, уже не агент. Утечка может быть только из самого ГРУ - там явно крыса, которая сливает информацию по российской агентурной сети всем от англичан до болгар. А "новичок" или "поедание младенцев" в качестве шоу для почтенной публики - это уже технические детали "засветки". На западе скумекали, что от простого ареста или устранения - толку мало, а вот от своевременной и продуманной "засветки" можно получить много политических дивидендов.
24.11.2019, 17:42
Гость: Troubleshooter

Что-то у Московского домофона опять пошло не так.
Перебадяжил с этим новичком.
И вот, результат.
24.11.2019, 17:42
Гость: ЕХ

//СМИ обвинили сотрудников ГРУ в отравлении болгарского бизнесмена.

ГРУзины - М А Л А Д Ц Ы !!!!! Каких спасобных рибят вырастили!
Все комментарии (23)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.