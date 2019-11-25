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Видео о ликвидации террориста, на основе которого «Новая газета» выпустила фейк о ЧВК «Вагнера» было на руках у Коротков как раз от боевиков

Федеральное агентство новостей (ФАН) последние пять месяцев готовило масштабное расследование, посвященное сотрудничеству российских либералов с террористами ИГИЛ*. Сегодня журналисты медиа опубликовали первую часть материала. Как выяснили работники СМИ, журналист «Новой газеты» Денис Коротков уже долгие годы сотрудничает с боевиками. В сентябре 2017 года появилось первое доказательство: среди вещей убитых в районе Дейр-эз-Зора боевиков нашелся номер телефона, что говорит о том, откуда он мог получить информацию для своих «сенсационных расследований» о ЧВК «Вагнера».

Спустя два года корреспондентам ФАН удалось поговорить с бывшим связным боевиков ИГИЛ* 18-летним Малифой. По его словам, в штаб боевиков приезжали американцы, которые привезли с собой «хорошее оборудование, особенные телефоны и оружие». Малифа называет гостей из США «друзьями», которые обучали боевиков. С появлением новой техники юноша переквалифицировался из связного в «медиа-активиста», другими словами, стал пропагандистом и вербовщиком.

Он объяснил, что в его задачи входило убеждать людей, что ИГИЛ* — это не террористы, а люди со своей верой, знаниями и религией. Что интересно, среди многочисленных контактов, как утверждает Малифа, были контакты и из России. С одним русским он продолжительное время переписывался, рассказывая о совершенных боевиками «подвигах», однако затем человек из России стал интересоваться погибшими русскими солдатами.

Именно после этого Малифа понял, что общается с российским журналистом. Он также вспомнил его имя и фамилию — Денис Коротков. По словам 18-летнего «связного», последний работал на американцев, а, «значит, и на нас тоже». «Мы были коллегами», — говорит он.

Журналисты ФАН выяснили, что работодателем Короткова был Ходорковский. Именно он выделял ему десятки миллионов рублей, которые уходили на командировки, сотрудничество с ИГ* и антироссийскую пропаганду против Минобороны РФ. Известно и о том, что официальный заработок Короткова был в разы меньше денег, на которые он жил. По словам его знакомого, после посещения европейских форумов, организованных беглым олигархом, журналист «Новой газеты» мог спокойно несколько месяцев не думать о деньгах.

Другой интересный момент — видео о ликвидации террориста, на основе которого «Новая газета» выпустила фейк о ЧВК «Вагнера» было на руках у Коротков как раз от боевиков. Журналист пытался его распространить в Сети через либеральные медиа, с которыми договаривался как раз на форуме «Открытой России» в Берлине.

В итоге публикация «Новой газеты» с видео вышла без верстки, с нарушением внутренних правил издания. СМИ не отправило запрос в Минобороны, чтобы взять комментарий. Впрочем, подобное поведение для журналистов, сотрудничающих с террористами, это обычная практика. Еще в 2002 году журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин вставал на сторону боевиков, захвативших зрителей мюзикла «Норд-Ост», называя террористической акт отчаянием, а спустя 16 лет на страницах издания появилось интервью с боевиков запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусры».

*- террористическая организация, запрещенная в России

