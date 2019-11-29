«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

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«Нафтогаз» подал ходатайство в суд Видземского предместья в Риге с требованием исполнить решение Стокгольмского арбитража по транзитному спору с «Газпромом» и принять обеспечительные меры, говорится в квартальной отчетности российской компании. Об этом 29 ноября сообщает РИА Новости.

Судебное заседание должно состояться в конце апреля 2020 года. В «Газпроме» изучают возможности по защите своих интересов, говорится в отчете.

В пресс-службе указали, что знают об иске с 5 ноября. Между тем на этой неделе суд в Швеции отклонил претензии «Газпрома» к решению арбитража. Его вердикт признан окончательным. Сумма долга российской корпорации, включая проценты, приблизилась к трем миллиардам долларов.

«Нафтогаз» пытается взыскать средства через арест активов «Газпрома» за рубежом. Так, в Нидерландах компания добилась ареста 100% акций South Stream Transport B.V., дочерней компании «Газпрома», отвечающей за строительство черноморского газопровода «Турецкий поток». Также активы «Газпрома» суд арестовал в Люксембурге. Первую апелляцию «Газпрома» на это решение отклонили, новая жалоба будет рассматриваться в январе 2020 года. Под арест пошло и имущество «Газпрома» в Швейцарии и Великобритании.