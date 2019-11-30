Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту ранее был судим за терроризм

10:12

Правоохранительные органы Лондона установили личность мужчины, который был застрелен на Лондонском мосту после того, как напал с ножом на прохожих.

Им оказался человек, ранее судимый за преступления, связанные с терроризмом. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

"Сейчас мы можем подтвердить личность подозреваемого 28-летнего Усмана Хана (10.03.1991), который проживал в районе Стаффордшира. Сейчас там проводятся обыски <...> Этот человек был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года",— цитирует заявление помощника комиссара Нила Басу "Коммерсант".

Накануне в центре британской столицы, на Лондонском мосту, произошла стрельба. Полицейские застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом. В результате нападения два человека погибли, трое ранены и находятся в больнице.