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Подозреваемый в нападении на Лондонском мосту ранее был судим за терроризм

10:12 30.11.2019
Фото: Twitter/ShashD
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Правоохранительные органы Лондона установили личность мужчины, который был застрелен на Лондонском мосту после того, как напал с ножом на прохожих.

Им оказался человек, ранее судимый за преступления, связанные с терроризмом. Он был осужден в 2012 году, а в декабре 2018 года вышел из тюрьмы.

"Сейчас мы можем подтвердить личность подозреваемого 28-летнего Усмана Хана (10.03.1991), который проживал в районе Стаффордшира. Сейчас там проводятся обыски <...> Этот человек был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Он был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года",— цитирует заявление помощника комиссара Нила Басу "Коммерсант".

Накануне в центре британской столицы, на Лондонском мосту, произошла стрельба. Полицейские застрелили мужчину, напавшего на прохожих с ножом. В результате нападения два человека погибли, трое ранены и находятся в больнице.

Темы: Великобритания, Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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30.11.2019, 14:34
Гость: Очередной

аллахакбаровец.
30.11.2019, 12:58
Гость: gvozd

нифига, это hatespeech, нетолерантность и расизьм - это божий одуванчик, врач и инженер которого противные белые мужики не пустили к образованию.
неужели не видно, он черный - значит невинный..
что еще бросается в глаза, это непрофессионализм британских спецслужб и полиции.
они бьют наверняка, все три бармалея застрелены после того как они были уже фактически блокированы и захвачены...
видимо из мертвых легче показания добывать.
и это не в первый раз делается.
очень удобно для организаторов.
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