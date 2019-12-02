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Китай ввел санкции против США

10:56 2.12.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Китай объявил о приостановке рассмотрений американских запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетам, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Хуа Чуньина.

Отмечается, что также Пекин вводит санкции в отношении нескольких неправительственных организаций США, включая Human Rights Watch, NDI и Freedom House. Эти меры стали ответом на принятие Вашингтоном закона по Гонконгу.

"Когда это закончится, зависит от дальнейших шагов США", — резюмировала дипломат.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал два закона о Гонконге — о защите прав человека и демократии, а также о запрете поставок туда определенной полицейской экипировки. Эти документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года и предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с ргионом в зависимости от степени его автономии.

С начала июня в Гонконге проходят массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции. В итоге власти пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее беспорядки не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными.

Всего за полгода в Гонконге прошли более 900 демонстраций и маршей. За это время почти шесть тысяч человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.

Темы: Мировая экспансия США, Отношения США и Китая
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Комментарии читателей
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02.12.2019, 17:17
Гость: Больше санкций, хороших и разных!!!

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