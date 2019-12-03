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В ОПЕК предрекли конец «золотого века» добычи нефти в США

10:28 3.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Такого мнения придерживаются министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. С министрами ОПЕК согласны нефтетрейдеры и руководители нефтяных компаний.

В соответствии с прогнозами Министерства энергетики США на 2019–2020 годы, в США может заметно снизиться рост добычи сланцевой нефти, которая стала одной из причин перенасыщения мирового рынка нефти и падения цен в 2018 году. По мнению экспертов министерства, если в 2018 году добыча сланцевой нефти в США увеличилась на 1,6 миллиона баррелей в день, то в этом году рост замедлится до 1,1 миллиона баррелей в день, а в 2020 году — до 0,8 миллиона баррелей в день.

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди заявил Bloomberg, что, несмотря на то что текущем квартале этого года производство нефти в США сильно растет, а в первой половине 2020-го на рынке появятся ее дополнительные объемы из стран, не входящих в ОПЕК, в частности из Норвегии, Бразилии и Гайаны.

Собственные оценки группы ОПЕК показывают, что, если страны картеля продолжат добывать столько же, сколько за последние пару месяцев — примерно 29,9 миллиона баррелей в день, рост поставок составит примерно на 200 тысяч баррелей больше, чем в среднем потребует мировой рынок в следующем году. Избыток добычи придется на первое полугодие, когда, по оценкам ОПЕК, необходимо будет добывать 29 миллиона баррелей в день, чтобы предотвратить наращивание запасов нефти.

ОПЕК была основана в 1960 году. В 2017 году страны-экспортеры нефти, а также ряд стран, не входящих в организацию (ОПЕК+), подписали соглашение о сокращении добычи «черного золота». На данный момент в договоре предусматривается сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня, зафиксированного в октябре 2018 года.

Темы: США, Нефтегазовый сектор экономики в мире, ОПЕК
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Комментарии читателей
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03.12.2019, 15:57
Гость: Почти в тему.

Онлайн наблюдаю репортаж из Шипхола, амстердамского аэропорта. Семья знакомых попала в эту, ну вы поняли куда. Их рейс отменяли уже два раза. Оба раза везли ночевать в гостиницу. На третий день вроде сели в самолёт. Теперь присылают фото, как выгружают багаж тех, кто опять не попал на борт. Причина отмены рейсов. Вы будете хохотаться. Нет керосина. И эти люди учат нас жить.
03.12.2019, 15:52
Гость: Каждый сссс

Живёт в той стране, которую выбрал.
03.12.2019, 13:13
Гость: Рустем

Это очередная байка, такая же как крах доллара или гражданская война...
Вобшем кирдык омэрике.
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