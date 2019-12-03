В ОПЕК предрекли конец «золотого века» добычи нефти в США

10:28

Общая добыча нефти в США остановит свой неудержимый рост в 2020 году и продолжит расти более сдержанными темпами. Такого мнения придерживаются министры Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), пишет Bloomberg со ссылкой на источники. С министрами ОПЕК согласны нефтетрейдеры и руководители нефтяных компаний.

В соответствии с прогнозами Министерства энергетики США на 2019–2020 годы, в США может заметно снизиться рост добычи сланцевой нефти, которая стала одной из причин перенасыщения мирового рынка нефти и падения цен в 2018 году. По мнению экспертов министерства, если в 2018 году добыча сланцевой нефти в США увеличилась на 1,6 миллиона баррелей в день, то в этом году рост замедлится до 1,1 миллиона баррелей в день, а в 2020 году — до 0,8 миллиона баррелей в день.

Исполнительный директор Vitol Рассел Харди заявил Bloomberg, что, несмотря на то что текущем квартале этого года производство нефти в США сильно растет, а в первой половине 2020-го на рынке появятся ее дополнительные объемы из стран, не входящих в ОПЕК, в частности из Норвегии, Бразилии и Гайаны.

Собственные оценки группы ОПЕК показывают, что, если страны картеля продолжат добывать столько же, сколько за последние пару месяцев — примерно 29,9 миллиона баррелей в день, рост поставок составит примерно на 200 тысяч баррелей больше, чем в среднем потребует мировой рынок в следующем году. Избыток добычи придется на первое полугодие, когда, по оценкам ОПЕК, необходимо будет добывать 29 миллиона баррелей в день, чтобы предотвратить наращивание запасов нефти.

ОПЕК была основана в 1960 году. В 2017 году страны-экспортеры нефти, а также ряд стран, не входящих в организацию (ОПЕК+), подписали соглашение о сокращении добычи «черного золота». На данный момент в договоре предусматривается сокращение добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня, зафиксированного в октябре 2018 года.