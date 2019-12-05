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Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

09:34 5.12.2019
Майдан Незалежности
Фото с сайта wikipedia.org
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Украинцев призвали выйти на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате". С соответствующим призывом выступили главы трех украинских партий — "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса", написал на своей странице в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", — говорится в обращении.

Под документом стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Лидеры партий призвали не идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также "деоккупации и возвращения Крыма", а также призвали не допустить выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "до выполнения условий по безопасности".

Девятого декабря в Париже встретятся лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров существует с июня 2014 года. 

Противостояние на востоке Украины длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки на линии разграничения продолжаются.

Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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05.12.2019, 16:03
Гость: Пусть скачут

...если работать не хотят.А тем временем по Крымскому мосту пошли тестовые пассажирские поезда с двухэтажными вагонами. Видео есть в сети.
05.12.2019, 15:16
Гость: Бтр

Интересная троица: дикий матерый кабан, хитрая лиса прохиндейка, и этот, как бы его назвать , лопушок эльзы, и всё туда же, куда лезет, спрашивается??
05.12.2019, 15:07
Гость: не забудете и Ивано-Франковск, и ЛЬВОВ!!!?

У вас деменция и/или когнитивный диссонанс?

С каких пор ивно-Франкрвск -Stanisławów- основанный в 1662 году краковским кастеляном, впоследствии польным коронным гетманом Анджеем Потоцким (из известного рода польских магнатов), и получил название Станиславов — в честь отца, великого гетмана коронного Станислава Реверы Потоцкого.

Станислав Ревера Потоцкий (польск. Stanisław Rewera Potocki, 1579 — 27 февраля 1667) — польский государственный и военный деятель, полководец..староста радомский, красноставский, медицкий, барский, гродецкий, коломейский, ропчицкий, мостиский, драхимский, летичевский и долинский, В его честь был назван основанный сыном Анджеем город Станислав, ныне Ивано-Франковск.

Город был основан как крепость для защиты от набегов крымских татар и запорожских казаков, и опорный пункт польских магнатов Потоцких в Галичине и получил магдебургское право. В 1676—1677 гг. выдержал осаду турецких войск.
В XVIII—XIX в город был значительным торгово-ремесленным центром Польши. В развитие его ремёсел и культуры сделали свой вклад, помимо поляков, украинцы, составлявшие значительную долю населения, евреи и армяне, национальные общины которых были здесь довольно многочисленными.
По Первому разделу Польши 1772 г город отошёл к империи Габсбургов (с 1804— Австрийской империи, с 1867 — Австро-Венгрии).

И только в сентябре 1939 г занят советскими войсками, переименован в Станислав и включён в состав УССР.

Так с какого перепугу вы его ПРИЧИСЛИЛИ К РУССКОМУ МИРУ???
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