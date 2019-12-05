Порошенко, Тимошенко и Вакарчук призвали украинцев выйти на Майдан

09:34

Украинцев призвали выйти на майдан Незалежности накануне саммита в "нормандском формате". С соответствующим призывом выступили главы трех украинских партий — "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса", написал на своей странице в Facebook депутат от "Европейской солидарности" Андрей Парубий.

"Призываем всех украинцев, все государственные политические силы, общественные организации восьмого декабря в 13:00 (14:00 мск) выйти на майдан Незалежности (площадь Независимости), чтобы продемонстрировать наше единство и решимость в борьбе за Украину", — говорится в обращении.

Под документом стоят подписи экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко и фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука.

Лидеры партий призвали не идти на компромисс относительно европейского и евроатлантического курса страны, а также "деоккупации и возвращения Крыма", а также призвали не допустить выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках "до выполнения условий по безопасности".

Девятого декабря в Париже встретятся лидеры России, Украины, Франции и Германии Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Такой формат переговоров существует с июня 2014 года.

Противостояние на востоке Украины длится с апреля 2014 года, его жертвами, по последним данным ООН, стали около 13 тысяч человек. Пути деэскалации обсуждаются также на встречах контактной группы в Минске. Она приняла уже три документа, однако перестрелки на линии разграничения продолжаются.