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В Киеве накануне «нормандского» саммита проходит акция оппозиции

18:34 8.12.2019

Накануне саммита в "нормандском формате", который должен пройти 9 декабря в Париже,  на площади Независимости в центре Киева проходит акция оппозиции под лозунгом "Красные линии для Зе", сообщает  РИА Новости.

На вече, по словам организаторов, собралось несколько тысяч человек. Люди расположились на площади у стелы, где установлена сцена. Присутствующие держат в руках флаги Украины, красно-черные флаги Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также партийные флаги "Европейской солидарности", националистической "Свободы".

Обстановка спокойная.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на Майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.


 

*Запрещенная в России экстремистская организация.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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08.12.2019, 21:44
Гость: Порошенко тоже дал советы

«Советовал бы избегать встречи с глазу на глаз с Путиным, – рекомендовал экс-президент Украины. – Если это невозможно сделать, не поддаваться на его кагэбэшные манипуляции». Знает, что говорит.
Порошенко хорошо помнит, что после каждой манипуляции с глазу на глаз ему каждый раз приходилось менять исподнее.
08.12.2019, 21:27
Гость: Обстановка спокойная

В ночь на субботу, 7 декабря, покончил с собой очередной ветеран военной операции против народа Донбасса Волынец, известный среди сослуживцев под боевой кличке «Енот». Об этом сообщил в Facebook пока еще живой боевик ВСУ Сердюк.
08.12.2019, 21:16
Гость: И хуже, да "лучше"...

В едином Союзе жилось Украине
Несопоставимо жирнее, чем ныне:
С "разводом" в связи ей не песни бы петь,
А горько навзрыд подобало реветь!
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