В Киеве накануне «нормандского» саммита проходит акция оппозиции

18:34

Накануне саммита в "нормандском формате", который должен пройти 9 декабря в Париже, на площади Независимости в центре Киева проходит акция оппозиции под лозунгом "Красные линии для Зе", сообщает РИА Новости.

На вече, по словам организаторов, собралось несколько тысяч человек. Люди расположились на площади у стелы, где установлена сцена. Присутствующие держат в руках флаги Украины, красно-черные флаги Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также партийные флаги "Европейской солидарности", националистической "Свободы".

Обстановка спокойная.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявлял, что вече, которое собирается на Майдане, — это не протест, а вече поддержки и защиты Украины.





*Запрещенная в России экстремистская организация.