Пенсионная реформа – правительство и профсоюзы Франции вошли в столкновение

Протест принимает опасные формы. Начавшиеся во Франции 5 декабря протесты против новой пенсионной реформы не стихают

В первый день во многих городах по всей стране вышли на улицы более миллиона человек.

Фото с сайта fondsk.ru

Остановлено движение наземных поездов и метро, ограничена работа аэропортов, остановлена работа ряда коммунальных отраслей, не производится вывоз мусора, приостанавливается приём пациентов в больницах, не работают нефтеперерабатывающие заводы, закрыты большинство школ и ограничена деятельность управленческих структур из-за того, что сотрудники не могут добраться до работы. Были столкновения с полицией, применявшей слезоточивый газ. В ряде случаев полицейские и пожарные присоединялись к демонстрантам. В Париже закрыты такие туристические объекты, как Эйфелева башня и Версальский дворец.

Правительство проявляет непреклонность. Если раньше оно преподносило реформу как безобидную, то 7 декабря премьер-министр Эдуард Филипп объявил протестующим: «Вам придется работать дольше». Однако люди опасаются, что в результате они будут не только работать дольше, но и получать меньше.

Одной из причин реформы послужила запутанная система пенсионного обеспечения. Во Франции наряду с пенсионными фондами в частном бизнесе существуют 40 других разновидностей пенсионных фондов для занятых в различных областях, и начисление пенсий идёт по-разному. По мнению правительства, отсутствие единой системы порождает перерасход средств на пенсионное обеспечение. Власти уже несколько месяцев ведут по этому вопросу переговоры с профсоюзами .

Возраст выхода на пенсию (62 года) сохраняется, но новая система будет побуждать работать за пределами этого возраста. Главный смысл изменений заключается во введении всеобщего исчисления пенсионных накоплений по баллам. Каждый работающий будет получать баллы за свою работу, и если к 62 годам он увидит, что общая сумма баллов его не удовлетворяет, он может продолжить работу. Профсоюзы видят здесь уловку с целью экономии бюджета за счёт трудящихся. Сегодня в разных отраслях начисление пенсии происходит в зависимости от специфики, тяжести и опасности труда. В особом положении находятся горняки, водители поездов, экологически вредных производств и т. д. Они выходят на пенсию раньше, чем представители других профессий, и имеют неплохое пенсионное обеспечении. Насколько новая система сохранит эти преимущества, непонятно. Профсоюзы считают, что власти просто поправят бюджет за счёт трудящихся. Собственно, правительство этого и не скрывает.

Сегодня пенсионное обеспечение во Франции забирает 14% ВВП и быстро растёт. В 2025 году оно будет составлять 17 млрд. евро, что с точки зрения правительства станет чрезмерным отягощением бюджета.

Между тем сейчас пенсионное обеспечение во Франции – одно из лучших в Европе. В среднем французский пенсионер получает более 1600 евро в месяц. Возраст выхода на пенсию ниже, чем в других европейских странах. Гражданам Франции есть что отстаивать, и они протестуют. Около 90% взрослого населения поддерживают протесты. Например, добровольцы препятствуют мерам властей по восстановлению транспортного движения, устраивая уличную обструкцию тем, кто вместо общественного транспорта пытается воспользоваться муниципальными индивидуальными средствами передвижения – арендованными велосипедами и электроскейтами.

В 1995 году правительство Жака Ширака уже пыталось провести такую реформу пенсионной системы, но протесты сорвали попытку. Профсоюзы и сейчас не намерены отступать, надеясь, что бессрочная забастовка даст результаты уже на следующей неделе. Так или иначе, жизнь в стране дезорганизована, это не может продолжаться долго. «Мы заблокируем введение единой системы учета пенсионных накоплений по баллам», – обещает генеральный секретарь Национального центрального профсоюза Ив Веирье.

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