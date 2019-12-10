Премьер Украины предупредил о возможности «газовой войны»

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В ходе саммита «нормандской четверки» Украина добилась стоявшей перед ней задачи и сумела вывести вопрос о транзите российского газа за пределы дискуссии о ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава кабмина Алексей Гончарук, предупредив, что дальнейшие переговоры могут оказаться непростыми.

Гончарук считает возможной «газовую войну» с России по вопросу транзита газа через Украину. По его мнению, страна полностью к этому готова.

«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому. Наши хранилища наполнены, наша логика поддерживается Евросоюзом и решением Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" не достроен»,— написал господин Гончарук в Facebook. Он уточнил, что договориться о контракте на саммите «нормандской четверки» не удалось, но «этого и не должно было произойти в Париже».

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

В конце октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Киев не должен доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», поскольку есть шанс ее проиграть.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. Киев потребовал компенсировать недопоставку транзитных объемов.