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Премьер Украины предупредил о возможности «газовой войны»

14:11 10.12.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В ходе саммита «нормандской четверки» Украина добилась стоявшей перед ней задачи и сумела вывести вопрос о транзите российского газа за пределы дискуссии о ситуации в Донбассе. Об этом заявил глава кабмина Алексей Гончарук, предупредив, что дальнейшие переговоры могут оказаться непростыми.

Гончарук считает возможной «газовую войну» с России по вопросу транзита газа через Украину. По его мнению, страна полностью к этому готова. 

«Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, непросто, возможно, с "газовой войной". Но мы полностью готовы к этому. Наши хранилища наполнены, наша логика поддерживается Евросоюзом и решением Стокгольмского арбитража, а "Северный поток 2" не достроен»,— написал господин Гончарук в Facebook. Он уточнил, что договориться о контракте на саммите «нормандской четверки» не удалось, но «этого и не должно было произойти в Париже».

Контракт на транзит российского газа через Украину в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В консультациях участвуют Киев, Москва и представители Еврокомиссии. Москва настаивала на том, чтобы договор был взаимовыгодным, а также на обнулении исковых требований.

В конце октября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин заявил, что Киев не должен доводить ситуацию с транзитом газа из России до «газовой войны», поскольку есть шанс ее проиграть.

«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с 2014 года. Российский концерн требовал взыскать с украинской стороны штрафы за недобор газа и долг за неоплаченное топливо. Киев потребовал компенсировать недопоставку транзитных объемов.

Темы: Украина, Газовая проблема в отношениях России и Украины
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 23:07
Гость: такс

До многих эта правда с трудом доходит Им в случае чего придётся защищать имущество западных акционеров
10.12.2019, 20:02
Гость: Юляша

Пора наказывать русофобских ..... по-взрослому ?
И их Хозяев тоже.
10.12.2019, 19:02
Гость: Бобориха

Украине не надо 20 раз предлагать скидку на газ. Предложили 1 раз, если до 25 декабря ответ не дали, договор не заключили на транзит, надо предупредить всех - ЕС, Украину, что 1 января 2020 г. в 6.00 утра газовый вентиль будет перекрыт, а дальше в России до 9 января праздники и никто не работает.
Вот тогда все бы забегали и все договора были бы подписаны на 3 день!!!
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