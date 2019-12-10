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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

08:55 10.12.2019
Флаг и герб Крыма
Фото с сайта geographyofrussia.com
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Генеральная ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию о "милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Черного и Азовского морей". Об этом сообщило представительство Украины при ООН в своем микроблоге в Twitter.

В поддержку резолюции проголосовали 63 страны — на три меньше, чем в прошлом году. Против выступили 19 государств, среди которых Россия, Белоруссия, Армения, Киргизия, Куба, Китай, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа, Сербия, Сирия, Филиппины, Мьянма, Лаос, Зимбабве, Камбоджа, Судан и Бурунди. Воздержались 66 стран.

В резолюции, предложенной Киевом, от России требуют "вывести войска" с полуострова. Кроме того, Киев хочет вернуть военное оборудование и вооружение, изъятое с кораблей ВМС Украины, участвовавших в провокации в Керченском проливе.

В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины".

Киев также советует представителям иностранных государств воздержаться от визитов в Крым и Севастополь без согласования с украинской стороной.

Как отмечает РИА Новости, аналогичная резолюция была принята Генассамблеей в 2018 году. Как отметили в российском МИД, подобные инициативы используются как лишний рычаг давления на Москву и показывают, что против нее идет "зашоренная кампания". По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, принятая резолюция служит ширмой для провальной внутренней политики Украины и не способствует урегулированию кризиса внутри страны.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Темы: Украина, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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10.12.2019, 11:06
Гость: Эдик

Да потому что этот референдум был проведён обманным путём.
10.12.2019, 11:05
Гость: лучше

Искандеры.
10.12.2019, 10:13
Гость: Странно это

" Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума". А почему международное сообщество это не признаёт? Почему Украина против? Что там не так?
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